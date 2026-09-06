Bloomberg: Россия готова остановить СВО только на своих условиях

После переговоров между спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве Россия подтвердила готовность остановить конфликт только на своих условиях и ее требования становятся все жестче, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Российская сторона не сомневается, что имеет военное преимущество над Украиной, о чем Москва и проинформировала американских переговорщиков перед их визитом в Киев, утверждают собеседники агентства.

Переговоры в Киеве, в которых принял участие Владимир Зеленский и к которым на финальном этапе присоединились неожиданно прибывшие в столицу Украины советники по национальной безопасности Британии, Германии и Франции, продолжались четыре часа. Стивен Уиткофф назвал их «очень содержательными», а Джаред Кушнер сообщил, что президент Трамп хочет не просто завершить войну, а создать условия для долгосрочного мира.

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