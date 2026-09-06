Семерка альянса ОПЕК+ сохранили на октябрь сентябрьские объемы добычи нефти

Семь стран альянса ОПЕК+ по итогам заседания 6 сентября сохранили квоты на добычу нефти в октябре на прежнем уровне, говорится в резолюции организации. Это прервало серию повышений предельного уровня добычи на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц — с июня по сентябрь.

Октябрьские квоты для крупнейших производителей — Саудовской Аравии и России — составят 10,478 млн и 9,949 млн б/с соответственно. Квота Ирака — 4,431 млн б/с, Кувейта — 2,676 млн б/с, Казахстана — 1,628 млн б/с, Алжира — 1,007 млн б/с, Омана — 841 тыс. б/с.

В сентябре страны ОПЕК+ завершили постепенную отмену сокращения поставок на 1,65 млн б/с, которая была утверждена в 2023 году. В то же время пока у большинства стран—участниц альянса сохраняются дополнительные ограничения добычи примерно в 2 млн б/с. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 4 октября. Источники “Ъ” полагают, что на ней производители также сохранят текущий уровень добычи.

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