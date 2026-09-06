Минсельхоз рассмотрит мораторий на банкротство для аграриев до конца сезона

Из-за сложностей с вывозом сельхозпродукции из акватории Азово-Черноморского бассейна Минсельхоз готовит новые меры поддержки аграриев, сообщила 4 сентября министр сельского хозяйства Оксана Лут. Речь идет в том числе о пролонгации льготных кредитов и договоров льготного лизинга — эти инициативы уже внесены в правительство. Предусматривается погектарная поддержка регионов, которые проводят озимый сев.

Также обсуждается мораторий на банкротство агрохозяйств в течение сельхозсезона и сохранение ими статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя (сейчас для получения этого статуса и, соответственно, господдержки 70% доходов хозяйства должна формировать реализация сельхозпродукции — по всей видимости, этот порог может быть временно изменен или вовсе заморожен). Прорабатывается вопрос о проведении закупочных интервенций объемом от 1 млн до 3 млн тонн зерна — «скорее всего, для южных регионов», пояснила министр.

Подробнее — в материале «К АПК спешат на помощь».