Минсельхоз рассмотрит мораторий на банкротство для аграриев до конца сезона
Из-за сложностей с вывозом сельхозпродукции из акватории Азово-Черноморского бассейна Минсельхоз готовит новые меры поддержки аграриев, сообщила 4 сентября министр сельского хозяйства Оксана Лут. Речь идет в том числе о пролонгации льготных кредитов и договоров льготного лизинга — эти инициативы уже внесены в правительство. Предусматривается погектарная поддержка регионов, которые проводят озимый сев.
Также обсуждается мораторий на банкротство агрохозяйств в течение сельхозсезона и сохранение ими статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя (сейчас для получения этого статуса и, соответственно, господдержки 70% доходов хозяйства должна формировать реализация сельхозпродукции — по всей видимости, этот порог может быть временно изменен или вовсе заморожен). Прорабатывается вопрос о проведении закупочных интервенций объемом от 1 млн до 3 млн тонн зерна — «скорее всего, для южных регионов», пояснила министр.
Подробнее — в материале «К АПК спешат на помощь».
При затрудненном вывозе хозяйства сталкиваются одновременно с избытком продукции и нехваткой оборотных средств: мощности других портов несопоставимы с азово-черноморскими, а цены на зерно упали — по фуражной пшенице реальные продажи в хозяйствах идут по цене до 5 тыс. руб. за тонну при средней себестоимости производства около 10 тыс. руб. Отказаться от продаж аграрии часто не могут, поскольку деньги нужны для завершения уборки, озимого сева и других текущих расходов.
Поэтому мораторий на банкротство должен дать хозяйствам время пережить кассовый разрыв, а сохранение статуса сельхозтоваропроизводителя — не допустить потери льготных кредитов, субсидий и других мер поддержки из-за временных финансовых трудностей. Обсуждаемые закупки зерна в интервенционный фонд могут дополнительно ослабить пиковое давление на сбыт в наиболее затоваренных регионах, но сами по себе проблему реализации не устраняют.