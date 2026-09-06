Погиб один из пострадавших при ударах БПЛА по рынку в Энергодаре

Один из пострадавших при ударах БПЛА по рынку в Энергодаре в Запорожской области погиб в больнице. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Число пострадавших увеличилось до девяти.

«Мужчина 1979 года рождения, который сегодня днем был тяжело ранен при атаке на рынок, скончался в больнице. Врачи до последней минуты боролись за его жизнь, но спасти не удалось»,— написал господин Пухов. Под наблюдением врачей сейчас находятся пострадавшие женщины, которых доставили в больницу с осколочными ранениями.

БПЛА атаковали городской рынок дважды, сообщал господин Пухов. До этого было известно о шести пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.