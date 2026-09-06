СКР возбудил дело о теракте после атаки дронов на рынок в Энергодаре

Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте после удара FPV-дрона на рынке в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР в Telegram-канале. Глава города Максим Пухов писал, что при атаке на рынок пострадали как минимум шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

По данным СКР, беспилотники атаковали объект дважды. В ведомстве отметили, что во второй раз ВСУ ударили по рынку, несмотря на «присутствие на месте происшествия экстренных служб и очевидное нахождение там гражданских лиц». Количество пострадавших уточняется.