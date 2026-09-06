ДВЗЯИ спустя 30 лет после принятия в ООН до сих пор не ратифицирован

10 сентября исполнится 30 лет со дня принятия Генассамблеей ООН Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Несмотря на то что этот договор пользуется почти универсальной поддержкой (недавно его ратифицировала 179-я страна), он до сих пор не вступил в силу. Власти РФ считают, что в этом виноваты США, которые не желают связывать себя международными ограничениями. Из-за подхода нынешней администрации США теперь под вопросом и добровольный мораторий на ядерные испытания, которого крупнейшие ядерные державы придерживаются с 1990-х.

ДВЗЯИ задумывася как один из важнейших договоров в современной архитектуре глобальной безопасности. Договор был принят Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года и открыт к подписанию через две недели после этого. К своей 30-й годовщине договор подходит со смешанным результатом. С одной стороны, до его появления государства провели около 2 тыс. ядерных испытаний, а после — чуть больше 10. С другой — и это фактически уникальный случай в истории — этот договор, несмотря на огромную поддержку, до сих пор не вступил в силу.

С 1996 года ДВЗЯИ подписали 188 государств, и ратифицировали 179. 179-й страной в июле текущего года стало Королевство Тонга. Для абсолютного большинства других международных договоров и конвенций этого хватило бы с излишком, но в ДВЗЯИ прописано особое условие: чтобы он заработал, нужна ратификация 44 стран из так называемого Приложения-2, которые имеют ядерное оружие или возможности его создания (их перечень составлен на основании данных Международного агентства по атомной энергии). Из этого списка документ подписали и ратифицировали 36 государств, включая Россию, которая сделала это еще в 2000 году. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три: Индия, Пакистан и КНДР. Подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран. В 2023 году Россия отозвала свою ратификационную грамоту, чтобы выровнять свой статус с США, которые еще при первой администрации Дональда Трампа заявили, что не будут стремиться к ратификации (при Джо Байдене этот курс на бумаге пересмотрели, но на практике никаких изменений не последовало).

Подробнее — в материале «Договор, не испытанный временем».