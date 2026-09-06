Кушнер заявил о планах возобновить трехсторонние переговоры по Украине

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер выразил надежду на скорое возвращение к трехстороннему формату переговоров по российско-украинскому конфликту. Об этом господин Кушнер заявил на пресс-конференции в Киеве после встреч с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланники президента США Джаред Кушнер (слева) и Стив Уиткофф

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Спецпосланники президента США Джаред Кушнер (слева) и Стив Уиткофф

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Мы со (спецпосланником президента США.— “Ъ”) Стивом (Уиткоффом.— “Ъ”) считаем, что было бы продуктивно вернуться к трехстороннему формату, который нам удалось организовать около шести месяцев назад,— сказал господин Кушнер. — Мы поговорили с обеими сторонами, поэтому надеемся, что очень скоро добьемся прогресса в этом вопросе».

Джаред Кушнер отметил, что такой формат важен для обсуждения как основных вопросов урегулирования, так и мер по деэскалации. Российская сторона допускала трехстороннюю встречу только «для фиксации договоренностей».

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Сегодня американские переговорщики прибыли в Киев. Американская сторона положительно оценила встречи с украинским руководством. По данным Axios, в последнем раунде участвовали советники по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии.