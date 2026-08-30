Песков назвал договоренности по Украине сложным процессом

Договоренности по российско-украинскому конфликту не могут быть «примитивной сделкой», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал процесс их достижения сложным, состоящим из большого количества деталей.

Так господин Песков ответил на вопрос о возможной встрече президентов России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа. «Вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для фиксации договоренностей, — сказал пресс-секретарь российского президента. — И договоренности — это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей».

Сегодня Axios со ссылкой на источники писал, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. По данным издания, американские официальные лица рассказали Владимиру Зеленскому о планах по переговорам и самих встречах господина Рэтклиффа в Москве.