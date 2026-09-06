С начала года глобальные инвесторы вложили в гособлигации США более $150 млрд

Инвестиционные фонды, ориентированные на US Treasuries, за август привлекли $26 млрд, а с начала года вложения перевалили за $150 млрд. Весной они давали защиту от турбулентности на рынках из-за начала войны на Ближнем Востоке, в летние месяцы обещали высокую доходность, сопоставимую с доходностью американских акций. Из-за высоких инфляционных рисков и растущих объемов заимствований Минфином США предпочтение отдается среднесрочным облигациям.

Международные инвесторы проявляют повышенный интерес к казначейским облигациям США (UST), свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (учитывает данные EPFR), суммарный объем средств, поступивший во все мировые фонды американских гособлигаций в августе, составил $26 млрд. Это на 5% выше результата июля и максимальный результат с начала конфликта на Ближнем Востоке в марте ($35,6 млрд).

С начала года такие инвестиции составили более $153 млрд, из которых около $70 млрд было инвестировано в летние месяцы. Фонды могли профинансировать до 10% всего прироста госдолга США, который в августе впервые в истории превысил уровень $40 трлн, прибавив с начала года более чем $1,5 трлн.

Подробности — в материале «Америке поверили в долг».