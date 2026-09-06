Америке поверили в долг

Инвестиционные фонды, ориентированные на US Treasuries, за август привлекли $26 млрд, а с начала года вложения перевалили за $150 млрд. Весной они давали защиту от турбулентности на рынках из-за начала войны на Ближнем Востоке, в летние месяцы обещали высокую доходность, сопоставимую с доходностью американских акций. Из-за высоких инфляционных рисков и растущих объемов заимствований Минфином США предпочтение отдается среднесрочным облигациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuki Iwamura / AP Фото: Yuki Iwamura / AP

Международные инвесторы проявляют повышенный интерес к казначейским облигациям США (UST), свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (учитывает данные EPFR), суммарный объем средств, поступивший во все мировые фонды американских гособлигаций в августе, составил $26 млрд. Это на 5% выше результата июля и максимальный результат с начала конфликта на Ближнем Востоке в марте ($35,6 млрд).

С начала года такие инвестиции составили более $153 млрд, из которых около $70 млрд было инвестировано в летние месяцы.

Фонды могли профинансировать до 10% всего прироста госдолга США, который в августе впервые в истории превысил уровень $40 трлн, прибавив с начала года более чем $1,5 трлн.

«Приток в UST-фонды не равен прямому финансированию нового дефицита, поскольку значительная часть операций проходит на вторичном рынке. Устойчивый внутренний спрос облегчает Минфину США размещение новых выпусков и снижает требуемую рынком премию»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.

Если весной мировые инвесторы активно увеличивали вложения в госдолг США как инструмент хеджа от возросших геополитических рисков, то сейчас их привлекают сильно увеличившиеся долларовые доходности. С начала лета доходности среднесрочных выпусков (три-семь лет) выросли на 37–40 базисных пунктов (б. п.), до 4,5–4,7%,— максимум с апреля—июня 2024 года. Ставки по долгосрочным выпускам сроком 10–20 лет выросли на 26–33 б. п., до 4,8–5,3%, откатившись к уровням осени 2023 года. При этом самый длинный выпуск UST с погашением через 30 лет прибавил 26 б. п., до 5,3%, и вернулся к значениям 2007 года.

Основные причины роста ставок, как отмечает Илья Сушков, это сохраняющаяся инфляция, рост цен на нефть, более жесткие ожидания по действиям ФРС в части ключевой ставки и, главное, огромный объем предложения долга. В третьем квартале плановый объем заимствований Минфина США может составить почти $740 млрд, что на $68 млрд больше предварительного прогноза, установленного в мае. Еще около $630 млрд будет привлечено на рынке в четвертом квартале.

Высокая доходность гособлигаций негативно сказывается на привлекательности инвестиций в более рисковые акции.

По итогам августа, клиенты фондов американских акций вложили в чистом виде лишь $41 млрд против $70 млрд в июле и $121 млрд в июне. При текущем уровне оценки S&P 500 доходность прибыли компаний находится, по словам главы инвестиционного офиса Astero Falcon Елены Нефедовой, примерно около 5%. UST предлагают сопоставимую текущую доходность без риска снижения корпоративной прибыли и без волатильности рынка акций. «Часть нового капитала может направляться в облигации даже без ожиданий рецессии: чтобы акции сохраняли преимущество, инвесторам нужен либо дальнейший рост прибыли компаний, либо снижение доходностей US Treasuries»,— отмечает госпожа Нефедова.

В ближайшие месяцы интерес к US Treasuries, вероятно, останется повышенным как спрос на высокую доходность, поскольку сохраняются инфляционные риски и потребность Минфина США в привлечении финансирования. При этом деньги, как отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева, будут тяготеть к коротким и среднесрочным бумагам. «Для настоящего устойчивого спроса на длинную дюрацию потребуется либо явное охлаждение экономики и рынка труда, либо гораздо более убедительная бюджетная политика»,— уточняет госпожа Николаева.

Виталий Гайдаев