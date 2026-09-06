Уиткофф назвал содержательным первый раунд переговоров с Зеленским в Киеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал «очень содержательным» и «важным» первый раунд переговоров с украинскими властями в Киеве. Об этом сообщает Sky News. В переговорах участвует президент Украины Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланники президента США Джаред Кушнер (в центре) и Стив Уиткофф (крайний справа) на переговорах в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Спецпосланники президента США Джаред Кушнер (в центре) и Стив Уиткофф (крайний справа) на переговорах в Киеве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Первый раунд обсуждений начался около 14:00 мск и продлился более трех часов. В беседе с журналистами во время перерыва господин Уиткофф отметил, что американская сторона «очень воодушевлена». Второй спецпосланник американского президента, Джаред Кушнер, заявил, что Дональд Трамп «полон решимости положить конец этой войне».

Накануне господа Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле, комментируя их встречу, заявили об «атмосфере доверия». По данным Reuters, сегодня в Киев также прибыли советники по национальной безопасности руководства Великобритании, Франции и Германии.