Индия удвоит «Триумфы»

Минобороны Индии в ближайшее время намерено одобрить закупку у России еще пяти полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», сообщили местные СМИ. Параллельно индийские ВВС планируют приобрести дополнительную крупную партию ракет к уже поставленным комплексам, переговоры с российской стороной уже ведутся. Если сделка состоится, Индия фактически удвоит дальний эшелон своей противовоздушной обороны (ПВО), закрепив С-400 в качестве ключевого элемента системы ПВО как минимум до конца десятилетия.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Тема дополнительных закупок в России для индийских ПВО обсуждается не впервые. Осенью 2025 года Hindustan Times уже сообщала о переговорах Минобороны Индии с Москвой о поставке еще пяти систем, причем рассматривался и вариант частичной локализации производства. Тогда директор Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев подтверждал, что действующий контракт предусматривает опцион на дополнительные поставки.

Первый контракт был заключен в 2018 году на сумму $5,43 млрд и предусматривал поставку пяти полковых комплектов. Три из них уже получены и развернуты, в том числе в штате Пенджаб на границе с Пакистаном, еще два должны быть переданы до конца 2026 — начала 2027 года. В индийских ВВС система получила название «Судяршан Чакра» и интегрирована в национальную сеть управления ПВО.

В индийской классификации каждая тактическая единица С-400 обозначается как squadron. В российской терминологии речь идет о полковом комплекте. По составу индийский squadron включает 12 пусковых установок (по четыре ракеты на каждой), что больше стандартного российского дивизиона (8 установок), но меньше типового зенитно-ракетного полка (16).

По данным индийских военных источников агентства ANI, новые комплекты планируется разместить на западном и восточном направлениях — против Пакистана и Китая соответственно. Решение напрямую связывается с опытом применения С-400 в ходе операции «Синдур» в мае 2025 года. Индийские военные тогда заявляли, что система обеспечила перехват авиационных и ракетных целей на большой дальности и «изменила правила игры», ограничив действия пакистанской авиации.

Стоимость возможной сделки официально не раскрывается. В 2018 году один полковой комплект обходился Дели примерно в $1,08 млрд. С учетом инфляции и роста оборонных издержек к 2026 году цена могла увеличиться до $1,3–1,5 млрд за единицу, таким образом, пакет из пяти комплектов может стоить $6–7,5 млрд. Дополнительно в феврале 2026 года индийские власти одобрили закупку 288 ракет к уже поставленным системам примерно на $1,1 млрд, что свидетельствует о расширении боезапаса независимо от решения по новым поставкам.

«Рособоронэкспорт» и «Ростех» возможность новых поставок в Индию пока официально не комментируют. Российская сторона ранее подтверждала выполнение действующего контракта и наличие опциона на его расширение. Несмотря на давление со стороны США и риск вторичных санкций, Дели продолжает закупки российского вооружения, а для Москвы подобные контракты остаются одним из крупнейших экспортных направлений в сфере ПВО.

Параллельно Дели развивает собственный проект дальнобойной системы Project Kusha, создаваемый Организацией оборонных исследований и разработок как национальный аналог С-400. По планам индийских военных, первые комплексы должны начать развертывание к 2028 году, однако до выхода на полноценную серийную стадию именно российские системы остаются основой дальнего перехвата.

Дмитрий Сотак