Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано норвежскими властями по распоряжению губернатора Шпицбергена 2 сентября. Основанием стало решение окружного суда Норд-Тромса и Сеньи, вынесенное в обеспечение иска украинского «Нафтогаза», который требовал взыскать с России $4,22 млрд за потерю крымских активов в 2014 году.

Суд предписал «Профессору Молчанову» оставаться на стоянке в порту Баренцбурга. На момент задержания на борту находился 51 человек, включая 21 члена экипажа и представителей научной и культурной миссий. Среди пассажиров были участники экспедиции Русского географического общества и Первой арктической биеннале.

Организатор биеннале Александр Пономарев рассказал “Ъ”, что вся художественно-научная экспедиция при поддержке шахтеров и специалистов треста «Арктикуголь» работает в Баренцбурге, возводит инсталляции и готовит выставку в местном музее. Господин Пономарев подчеркнул, что россияне и норвежцы с уважением относятся друг к другу, вместе скорбят об ушедшем короле Норвегии Харальде V и надеются на благополучное возвращение домой застрявших на архипелаге граждан России, над чем сейчас работают российские ведомства.

Подробнее читайте в материале «Шпицберген заморозил "Профессора Молчанова"».