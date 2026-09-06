Банки массово предлагают бизнесу акции по предоставлению эквайринга без комиссии

В последние годы многие российские банки проводят акции, в ходе которых предоставляют торгово-сервисным предприятиям эквайринг без комиссии. 31 августа такая акция завершилась у ВТБ, а 1 сентября началась у Сбербанка, а до того подобные акции проводили Россельхозбанк (РСХБ), Совкомбанк и ряд других.

В отличие от других банков, Сбербанк проводит такую акцию впервые. Как рассказали “Ъ” в банке, предложение адресовано представителям малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и специалистов, занимающихся частной практикой. «Мы рассчитываем привлечь широкую аудиторию микро- и малого бизнеса, которая пользуется торговым эквайрингом и хочет снизить операционные расходы на старте»,— пояснили там. По словам представителя банка, те компании, которые остаются в банке по окончании акции, делают это не только из-за эквайринга, но и потому, что видят ценность в расчетно-кассовом обслуживании (РКО), зарплатных проектах, кассовых решениях, кредитных продуктах и других сервисах экосистемы.

Банки, ранее проводившие акцию по предоставлению эквайринга без комиссии, отмечают ее высокую эффективность. По словам руководителя департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлии Копытовой, за прошлый год специальные условия РКО, в том числе для сферы торговли, и сезонная отмена комиссий за эквайринг помогли клиентам сэкономить более 500 млн руб. В этом году ВТБ снова отменил комиссии за прием платежей на все лето. За первое полугодие 2026 года ВТБ нарастил оборот эквайринга в сегменте среднего и малого бизнеса на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Управляющий директор по работе с малым бизнесом Совкомбанка Алена Аверочкина рассказала “Ъ”, что в результате акции «Эквайринг за 0» 53% новых клиентов были привлечены на обслуживание в банк. «При этом 74% привлеченных клиентов остались с банком после завершения акции — ключевым фактором удержания стало перекрестное привлечение на другие продукты с интересными условиями»,— говорит она. В РСХБ также отметили большой интерес к акции по предоставлению эквайринга без комиссии. «Доля бизнеса, остающегося на обслуживании в банке по окончании действия специальных условий, составляет 90%»,— сообщили там.

Подробнее — в материале «Благородный эквайр».