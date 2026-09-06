Благородный эквайр

Крупнейшие российские банки массово предлагают отечественным компаниям акции по предоставлению эквайринга без комиссии. Но эти программы не бессрочные и у них есть ограничение по обороту в месяц. Эксперты отмечают, что сама услуга зачастую убыточна для банков, а специальные условия нужны для привлечения малого бизнеса на комплексное обслуживание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В последние годы многие российские банки проводят акции, в ходе которых предоставляют торгово-сервисным предприятиям эквайринг без комиссии. 31 августа такая акция завершилась у ВТБ, а 1 сентября началась у Сбербанка, а до того подобные акции проводили Россельхозбанк (РСХБ), Совкомбанк и ряд других.

В отличие от других банков, Сбербанк проводит такую акцию впервые. Как рассказали “Ъ” в банке, предложение адресовано представителям малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и специалистов, занимающихся частной практикой. «Мы рассчитываем привлечь широкую аудиторию микро- и малого бизнеса, которая пользуется торговым эквайрингом и хочет снизить операционные расходы на старте»,— пояснили там. По словам представителя банка, те компании, которые остаются в банке по окончании акции, делают это не только из-за эквайринга, но и потому, что видят ценность в расчетно-кассовом обслуживании (РКО), зарплатных проектах, кассовых решениях, кредитных продуктах и других сервисах экосистемы.

Герман Греф, президент Сбербанка, 26 февраля 2026 года: «У нас была очень хорошая позитивная динамика безналичных трансакций. Она остановлена сейчас. Очевидно, что вот целый ряд налоговых инициатив привел к тому, что замена наличного оборота безналичным, она остановилась».

Банки, ранее проводившие акцию по предоставлению эквайринга без комиссии, отмечают ее высокую эффективность. По словам руководителя департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлии Копытовой, за прошлый год специальные условия РКО, в том числе для сферы торговли, и сезонная отмена комиссий за эквайринг помогли клиентам сэкономить более 500 млн руб. В этом году ВТБ снова отменил комиссии за прием платежей на все лето. За первое полугодие 2026 года ВТБ нарастил оборот эквайринга в сегменте среднего и малого бизнеса на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Управляющий директор по работе с малым бизнесом Совкомбанка Алена Аверочкина рассказала “Ъ”, что в результате акции «Эквайринг за 0» 53% новых клиентов были привлечены на обслуживание в банк. «При этом 74% привлеченных клиентов остались с банком после завершения акции — ключевым фактором удержания стало перекрестное привлечение на другие продукты с интересными условиями»,— говорит она. В РСХБ также отметили большой интерес к акции по предоставлению эквайринга без комиссии. «Доля бизнеса, остающегося на обслуживании в банке по окончании действия специальных условий, составляет 90%»,— сообщили там.

Целью подобных акций является привлечение малого и среднего бизнеса на предоставление комплексных услуг, и такой способ может быть дешевле и эффективнее прямой рекламы.

По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, эквайринг сам по себе уже давно либо находится на грани себестоимости, либо убыточен.

«Банки зарабатывают на РКО и на кросс-продажах других продуктов, в первую очередь — кредиты и такая акция, это дешевый способ привлечения, поскольку он рассчитан на непродолжительный срок»,— пояснил он. Обычно такие акции длятся три месяца, и в них всегда есть верхняя планка месячного оборота — 300–500 тыс. руб., а когда он превышается, включается комиссия.

Такой вариант привлечения МСБ эффективен только в случае, если на горизонте двух лет удается удержать 35–40% привлеченных клиентов, отмечает господин Войлуков. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отмечает, что ограничение по сумме оборота, являющееся триггером окончания льготного периода, рассчитывается исходя из плановой маркетинговой стоимости привлечения одного нового клиента. «Акции практически не оказывают влияния на размер внеакционных эквайринговых комиссий, которые и так находятся под давлением рыночных факторов, в том числе активного продвижения СБП с более низкими в среднем тарифами, а в перспективе — и цифрового рубля»,— говорит он. Независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин считает, что акции по бесплатному привлечению на эквайринг могут позволить себе в основном большие универсальные банки. «Такие акции интересны для тех, кому важна новая клиентская база — даже не рентабельность здесь и сейчас. Неудивительно, что это актуально для двух первых банков нашей страны»,— заключает он.

Максим Буйлов