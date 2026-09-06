Договоренность об избрании президента Косово просуществовала всего один день

Объявленная на минувшей неделе новость о том, что правящее движение «Самоопределение» премьера Альбина Курти и оппозиционный Демократический союз Косово достигли договоренности об избрании нового президента и, стало быть, нашли, наконец, выход из длящегося уже полтора года политического тупика, просуществовала один день.

К концу недели стало понятно, что необходимых для избрания президента двух третей голосов депутатов парламента — 80 из 120 — у этих двух партий нет. Тогда же лидер оппозиционного Альянса за будущее Косово Ардиан Джини обвинил премьера в том, что тот намерен обречь страну на новые досрочные выборы, которые состоятся 22 ноября или 27 декабря.

Договоренность между «Самоопределением» и Демсоюзом Косово, о которой громогласно объявили их лидеры Альбин Курти и Люмир Абдиджику, предусматривала избрание новым президентом Косово 51-летнего профессора права Приштинского университета Бекима Сейдиу. Ранее он был членом Конституционного суда Косово, а до того — послом в Турции и генконсулом в Нью-Йорке. Его кандидатуру поддержала и бывший президент Косово Вьоса Османи, которая ранее сама была не прочь вернуться в президентское кресло.

Подробнее — в материале «Косово осталось без президента».