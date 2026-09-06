Косово осталось без президента

Спустя три месяца после состоявшихся в июне внеочередных парламентских выборов косовские партии так и не смогли договориться об избрании парламентом нового президента. Теперь Косово предстоят еще одни внеочередные выборы, четвертые за последние полтора года. Становящаяся перманентной косовская нестабильность сильно раздражает Запад, вынужденный приостановить продвигаемую им нормализацию отношений между Приштиной и Белградом. Самому же Косово это грозит замораживанием евроинтеграции и потерей €170 млн, выделенных Приштине в соответствии с так называемым Планом роста ЕС. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарное заседание парламента в Приштине, Косово

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Пленарное заседание парламента в Приштине, Косово

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Объявленная на минувшей неделе новость о том, что правящее движение «Самоопределение» премьера Альбина Курти и оппозиционный Демократический союз Косово достигли договоренности об избрании нового президента и, стало быть, нашли, наконец, выход из длящегося уже полтора года политического тупика, просуществовала один день. К концу недели стало понятно, что необходимых для избрания президента двух третей голосов депутатов парламента — 80 из 120 — у этих двух партий нет. Тогда же лидер оппозиционного Альянса за будущее Косово Ардиан Джини обвинил премьера в том, что тот намерен обречь страну на новые досрочные выборы, которые состоятся 22 ноября или 27 декабря.

Договоренность между «Самоопределением» и Демсоюзом Косово, о которой громогласно объявили их лидеры Альбин Курти и Люмир Абдиджику, предусматривала избрание новым президентом Косово 51-летнего профессора права Приштинского университета Бекима Сейдиу. Ранее он был членом Конституционного суда Косово, а до того — послом в Турции и генконсулом в Нью-Йорке. Его кандидатуру поддержала и бывший президент Косово Вьоса Османи, которая ранее сама была не прочь вернуться в президентское кресло.

По завершении переговоров с движением премьера, в которых она активно участвовала от имени Демсоюза Косово, Вьоса Османи заявила, что Беким Сейдиу «обладает всеми необходимыми главе государства качествами».

После достижения договоренности по президентской кандидатуре расклад в парламенте в пользу его избрания казался предельно ясным. По итогам досрочных парламентских выборов 7 июня «Самоопределение» имеет 53 депутата, а вместе с поддерживающими его десятью парламентариями от партий нацменьшинств — 63. Союз с 18 депутатами Демсоюза давал необходимое для избрания президента большинство в 81 голос.

Однако уже спустя день это большинство улетучилось.

Шесть депутатов Демсоюза Косово объявили, что не станут голосовать за Бекима Сейдиу. Договоренность лидеров двух партий, на которую ушли месяцы переговоров, повисла в воздухе.

Таким образом, Косово оказалось в глубоком политическом кризисе. После состоявшихся в феврале 2025 года очередных парламентских выборов там не удается сформировать стабильные органы власти. Альбин Курти лишь исполняет обязанности премьера, а после истечения нынешней весной президентских полномочий Вьосы Османи главой Косово с приставкой и. о. числится спикер парламента Альбулена Хаджиу. По оценке профессора социологии Приштинского университета Артана Мухаджири, нынешний кризис в Косово — самый серьезный с конца 90-х годов прошлого века, когда Армия освобождения Косово вела бои с сербскими силами безопасности, а авиация НАТО бомбила Югославию.

Становящаяся перманентной косовская нестабильность сильно раздражает Запад, который вынужден надолго приостановить продвигаемый им процесс нормализации отношений между Приштиной и Белградом. Косово же это грозит не только фактическим замораживанием евроинтеграции, но и потерей €170 млн, выделенных Приштине на 2026 год по так называемому Плану роста Евросоюза для кандидатов на вступление в его ряды.