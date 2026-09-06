Суд в Тбилиси решил выдать России помощника Фургала

Тбилисский горсуд удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции криминального авторитета Михаила Тимофеева (Тимохи). На родине ему инкриминируют соучастие в одном из убийств, за которые осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал. Защита намерена добиться отмены вынесенного решения в Верховном суде Грузии и, если понадобится, обратиться в ЕСПЧ. Они настаивают, что в случае экстрадиции жизни Тимофеева угрожает опасность.

Решение об экстрадиции Михаила Тимофеева в Россию приняла судья Тбилисского городского суда Екатерина Барбакадзе.

Сам Михаил Тимофеев, который уже несколько месяцев находится под экстрадиционным арестом, и его защита выступали в суде против удовлетворения запроса. «Вы решаете вопрос жизни и смерти»,— сказал фигурант председательствующей. Он заявил, что на родине ему «угрожают пытки и смерть».

Подробнее — в материале «В деле Фургала замаячила экстрадиция».