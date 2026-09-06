В деле Фургала наметилась экстрадиция

Тбилисский горсуд удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции криминального авторитета Михаила Тимофеева (Тимохи). На родине ему инкриминируют соучастие в одном из убийств, за которые осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал. Защита намерена добиться отмены вынесенного решения в Верховном суде Грузии и, если понадобится, обратиться в ЕСПЧ. Они настаивают, что в случае экстрадиции жизни Тимофеева угрожает опасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Решение об экстрадиции Михаила Тимофеева в Россию приняла судья Тбилисского городского суда Екатерина Барбакадзе.

Сам Михаил Тимофеев, который уже несколько месяцев находится под экстрадиционным арестом, и его защита выступали в суде против удовлетворения запроса.

«Вы решаете вопрос жизни и смерти»,— сказал фигурант председательствующей. Он заявил, что на родине ему «угрожают пытки и смерть».

Тимофеев и его адвокат также ссылались на то, что за время предыдущих отсидок в России ему диагностировали неизлечимое заболевание позвоночника, сейчас фигурант ходит с трудом, опираясь на трость.

Прокурор Тимур Цинделиани заявил в суде, что, несмотря на отсутствие между РФ и Грузией дипломатических отношений, Тбилиси через секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ «затребовал гарантий о соблюдении прав» обвиняемого и получил заверения в соблюдении в отношении Тимофеева как требований российского законодательства, так и «международных правовых норм обращения с заключенными после экстрадиции». При этом прокурор Цинделиани утверждал, что грузинская прокуратура «обладает всеми необходимыми инструментами для проверки и контроля соблюдения российской стороной ее обязательств» после выдачи россиянина.

Адвокат Тимофеева Русудан Мчедлишвили в беседе с “Ъ” сообщила, что в течение семи дней обжалует решение горсуда в Верховном суде Грузии, которому на рассмотрение вопроса закон отводит еще пять дней. «Затем окончательное решение об экстрадиции либо приостановлении процесса выдачи принимает лично министр юстиции»,— уточнила госпожа Мчедлишвили. Кроме того, по ее словам, «у защиты останется шанс обратиться в ЕСПЧ» для принятия «безотложного решения по запрету экстрадиции» в соответствии со ст. 39 устава Страсбургского суда.

Адвокат Мчедлишвили напомнила, что ее подзащитный ранее внес в ЕСПЧ иск «Тимофеев против Грузии» в связи с «незаконным арестом по запросу правоохранительных органов РФ», поскольку к тому времени, по ее утверждению, Интерпол «уже отменил международный розыск Тимофеева».

Прокурор Тимур Цинделиани заявил, что на момент ареста, 23 января 2026 года, имя Михаила Тимофеева фигурировало в списке Интерпола. Прокурор также отметил, что Тимофеев «не был членом какой-либо оппозиционной партии» в России, а значит, «довод защиты о его политическом преследовании ничем не подтверждается».

Ранее Михаил Тимофеев добивался предоставления ему политического убежища в Грузии, но получил отказ.

Михаил Тимофеев в 2007–2011 годах числился помощником Сергея Фургала, когда тот был депутатом Госдумы. В 2011 году Тимофеев был осужден на восемь лет за вымогательство (ст. 163 УК РФ). После освобождения из колонии в 2019 году покинул Россию, в Грузии живет с 2024 года. «Мой подзащитный не скрывался, а сейчас российская сторона требует его экстрадиции, обвиняя в якобы совершении преступления, по которому истек срок давности»,— отметила в беседе с “Ъ” адвокат Мчедлишвили. Вопрос о сроке давности также рассматривался в тбилисском суде, и прокуратура поясняла, что по российскому закону его исчисление на время розыска фигуранта приостанавливается.

В России Тимофеева обвиняют в убийстве по заказу Сергея Фургала, попытке убийства, а также незаконном хранении оружия. Сам Сергей Фургал был арестован летом 2020 года. По версии Следственного комитета России, он организовал убийства бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также покушение на предпринимателя Александра Смольского. В 2023 году присяжные признали экс-губернатора виновным, и суд приговорил его к 23 годам лишения свободы. А в декабре 2025 года Фургал получил новый обвинительный приговор — на этот раз по экономическим статьям УК РФ, и общий срок наказания составил 25 лет.

Что касается роли Михаила Тимофеева, то СКР считает, что его группировка принимала участие в убийстве Евгения Зори в 2004 году. Обвинение ему было предъявлено заочно в 2022 году, тогда же Тимофеева объявили в международный розыск.

По данным следственных органов РФ, Тимофеев долгие годы возглавлял ОПГ «Моисеевские» (название получила от спортклуба «Моисей», под прикрытием которого действовала). Группировка контролировала несколько территорий в Хабаровске, занимаясь рэкетом и отмыванием денег.

Георгий Двали, Тбилиси