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Фигуристка Трусова стала второй на первом международном турнире за четыре года

Российская сборная по фигурному катанию эффектно вернулась на международные соревнования после четырех лет в изоляции. На японском турнире Kinoshita Group Cup она выиграла целую россыпь наград, а ее спортсмены — Владислав Дикиджи, а также дуэт из Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — взяли золото в мужском одиночном и парном катании. В женском катании в хит превратилось выступление Александры Игнатовой, которая после декретного отпуска исполнила четверной прыжок, а серебро завоевала, опередив в том числе призера февральской Олимпиады Ами Накаи.

Турнир в Токио, который завершился в воскресенье, 6 августа, входит в категорию «челленджеров». Она вторая за главной категорией — Гран-при, и прежде в России на ее соревнования не было принято обращать особенно пристальное внимание. Следили за ней так, по касательной: вдруг что-то любопытное выдаст кто-то из молодых бойцов или добирающих тонус бойцов поопытнее? Но в любом случае время элиты наступит позже — через полтора месяца. Серия Гран-при стартует ближе к концу осени.

Подробнее — в материале «Российские фигуристы не сбавили оборотов».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Успешное выступление на японском турнире означает прежде всего практическое возвращение российских фигуристов в международный сезон, но не восстановление прежнего положения. После допуска Международного союза конькобежцев (ISU) спортсмены выступают без флага и гимна, а их рейтинг, накопленный до отстранения, обнулен, поэтому результаты приходится заново превращать в международную спортивную репутацию.

Сам турнир относится к категории «челленджеров» — второй после серии Гран-при, на которую раньше в России не обращали особого внимания. Главная проверка впереди: именно в серии Гран-при выступает элита, и время сильнейших наступит позже, ближе к концу осени.

При этом возвращение остается неполным: заявки на нейтральный статус удовлетворили не всем сильнейшим российским фигуристам, а некоторым парам разрешение выдали лишь незадолго до соревнований. Поэтому нынешние результаты важны как подтверждение соревновательной готовности, но сами по себе еще не показывают положение всей российской команды среди мировой элиты.

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