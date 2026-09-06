Фигуристка Трусова стала второй на первом международном турнире за четыре года

Российская сборная по фигурному катанию эффектно вернулась на международные соревнования после четырех лет в изоляции. На японском турнире Kinoshita Group Cup она выиграла целую россыпь наград, а ее спортсмены — Владислав Дикиджи, а также дуэт из Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — взяли золото в мужском одиночном и парном катании. В женском катании в хит превратилось выступление Александры Игнатовой, которая после декретного отпуска исполнила четверной прыжок, а серебро завоевала, опередив в том числе призера февральской Олимпиады Ами Накаи.

Турнир в Токио, который завершился в воскресенье, 6 августа, входит в категорию «челленджеров». Она вторая за главной категорией — Гран-при, и прежде в России на ее соревнования не было принято обращать особенно пристальное внимание. Следили за ней так, по касательной: вдруг что-то любопытное выдаст кто-то из молодых бойцов или добирающих тонус бойцов поопытнее? Но в любом случае время элиты наступит позже — через полтора месяца. Серия Гран-при стартует ближе к концу осени.

Подробнее — в материале «Российские фигуристы не сбавили оборотов».