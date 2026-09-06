Российские фигуристы не сбавили оборотов

Российская сборная по фигурному катанию эффектно вернулась на международные соревнования после четырех лет в изоляции. На японском турнире Kinoshita Group Cup она выиграла целую россыпь наград, а ее спортсмены — Владислав Дикиджи, а также дуэт из Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — взяли золото в мужском одиночном и парном катании. В женском катании в хит превратилось выступление Александры Игнатовой, которая после декретного отпуска исполнила четверной прыжок, а серебро завоевала, опередив в том числе призера февральской Олимпиады Ами Накаи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Игнатова, несмотря на большой перерыв в выступлениях и рождение ребенка, сохранила высочайшую сложность программ

Фото: Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun / AFP Александра Игнатова, несмотря на большой перерыв в выступлениях и рождение ребенка, сохранила высочайшую сложность программ

Фото: Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun / AFP

Турнир в Токио, который завершился в воскресенье, 6 августа, входит в категорию «челленджеров». Она вторая за главной категорией — Гран-при, и прежде в России на ее соревнования не было принято обращать особенно пристальное внимание. Следили за ней так, по касательной: вдруг что-то любопытное выдаст кто-то из молодых бойцов или добирающих тонус бойцов поопытнее? Но в любом случае время элиты наступит позже — через полтора месяца. Серия Гран-при стартует ближе к концу осени.

Но этот случай оказался особенным. Российские фигуристы из-за санкций находились в изоляции с весны 2022 года. Маленьким прорывом из нее был допуск на февральскую Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо двух ведущих одиночников — Аделии Петросян и Петра Гуменника, занявших в Италии шестые места. Летом настала очередь прорыва большого: Международный союз конькобежцев (ISU) санкционировал наконец допуск отечественных спортсменов. Правда, без каких-либо поблажек — без флага и гимна и с обнуленным за время отстранения рейтингом.

Чтобы рейтинг, без которого на Гран-при не попадешь, появился, тем, чьи заявки на нейтральный статус удовлетворили (повезло не всем сильнейшим: за бортом сборной пока остаются Марк Кондратюк, Камила Валиева, Александра Степанова с Иваном Букиным, а парникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову добро дали лишь несколько дней назад), пришлось начинать с «челленджеров». Так что в Токио приземлился не такой уж далекий от боевого состав российской команды.

Выступил он, надо сказать, ярко даже с учетом скромного ранга турнира. В парном катании, в котором конкуренция в Японии была куда жиже, чем в остальных дисциплинах, россияне заняли весь пьедестал. А победители, Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, на полкорпуса — балл — обошедшие, кажется, уже готовых соперничать с ними не менее жестко, чем Мишина с Галлямовым, Екатерину Чекмареву и Матвея Янченкова и на пару корпусов — Анастасию Мухортову с Дмитрием Евгеньевым, в произвольной исполнили свой фирменный четверной выброс. Кажется, он может превратиться в их надежный козырь, когда дело дойдет до Гран-при и прочих топовых разборок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев Фото: Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun / AFP Владислав Дикиджи (справа) и Евгений Семененко Фото: Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun / AFP Следующая фотография 1 / 2 Слева направо: Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев Фото: Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun / AFP Владислав Дикиджи (справа) и Евгений Семененко Фото: Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun / AFP

Второе золото российская сборная добыла в мужском одиночном катании.

Петр Гуменник провалил короткую программу, оставшись в итоге на «олимпийской» — шестой — позиции, зато ничего не провалили Евгений Семененко и Владислав Дикиджи.

Семененко досталась бронза, а Дикиджи с четырьмя прыжками в четыре оборота в произвольной запрыгнул на верхнюю строчку классификации, обскакав оппонента, опасного для кого угодно: японец Сюн Сато в феврале был на Олимпиаде третьим.

Еще в двух дисциплинах до золота российские спортсмены не дотянулись. В танцах — одна медаль: это серебро Василисы Кагановской с Максимом Некрасовым, которые уступили до 2022 года представлявшим Россию, а теперь представляющим Грузию Диане Дэвис и Глебу Смолкину, спортсменам куда более матерым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василиса Кагановская и Максим Некрасов

Фото: Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun / AFP Василиса Кагановская и Максим Некрасов

Фото: Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun / AFP

В женском одиночном катании наград было две: бронзовая у Анны Фроловой, серебряная — у Александры Игнатовой: ее комментаторы по привычке часто называют по той фамилии, что она носила до замужества,— Трусова. Под ней она когда-то завоевала множество призов, включая серебро «предсанкционной» Олимпиады в Пекине. Под ней стала символом запущенного тренером Этери Тутберидзе технического рывка: многие ее ученицы освоили «мужские» прыжки в четыре оборота, но у Трусовой их набор был совсем уж шикарным.

Это серебро было, конечно, хитом всего турнира. Возвращение на лед после декретного отпуска (а сын у Игнатовой родился год с небольшим назад) — уже редчайший трюк.

А возвращение с таким неплохим, вполне проецирующимся, как и суммарная оценка — 221,06 балла, на борьбу за медали, допустим, на чемпионате мира уровнем программ — подвиг совершенно удивительный. В произвольной Игнатова не обошлась без четверного — лутца. Сделала его, как все остальные элементы, кстати, чисто, пропустив вперед только новую японскую приму Мао Симаду. Другая прима — бронзовый, как и Сато, призер итальянской Олимпиады Ами Накаи — проиграла и ей, и Фроловой.

Алексей Доспехов