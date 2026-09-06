Алексей Учитель назвал Александра Сокурова единственным, кому доверил бы свой кинофестиваль

Российский кинофестиваль документальных, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» в этом году получил заявки на участие из почти сотни стран. Об этом «Ъ» рассказал президент фестиваля, кинорежиссер Алексей Учитель. Он отметил, что сегодня организация подобного мероприятия становится все более сложной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Алексей Учитель

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Режиссер Алексей Учитель

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«В сегодняшних условиях делать международный фестиваль непросто. Тем не менее происходят удивительные вещи: в этом году нам прислали заявки из 97 стран...» — рассказал кинорежиссер.

По его словам, когда основатель фестиваля Михаил Литвяков попросил его возглавить смотр, он «не смог отказаться, потому что не представлял, кто бы еще мог взять на себя эту ношу».

«Кроме (Александра) Сокурова разве что, и я бы с удовольствием ему передал фестиваль, — добавил Алексей Учитель. — Но это, как вы понимаете, вряд ли реально...»

Подробнее читайте в интервью на сайте «Ъ».