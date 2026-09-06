«Пехотинец» ореховской ОПГ Толстый заочно арестован для розыска через Интерпол

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве заочно арестовал Владимира Масленникова (Толстый), бывшего участника одной из самых кровавых преступных группировок — ореховской. Правоохранители обвиняют Толстого в причастности к убийству как минимум двух бандитов и другим особо тяжким преступлениям. Четверть века он числился в розыске, но недавно следствию стало известно, что он скрывается в Болгарии. Заочный арест позволит направить материалы на беглеца в Интерпол.

На днях Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на заочный арест 50-летнего Владимира Масленникова. Эту меру пресечения фигуранту избрал в конце июля Замоскворецкий райсуд столицы, в который с соответствующим ходатайством обратились следователи ГСУ СКР по Москве. Они много лет расследуют преступления «ореховских». Защита в МГС просила решение суда первой инстанции отменить. Они указали, что оснований для столь строгой меры пресечения не имеется. Однако Мосгорсуд жалобу адвоката отклонил. Арест вступит в силу с момента задержания Масленникова в РФ или его экстрадиции. Решение суда позволяет направить в Интерпол документы на беглеца для размещения его данных в разыскной базе международной полицейской организации. В отличие от фигурантов уголовных дел, в которых на Западе усматривают политические мотивы, обвиняемых по «бандитским» статьям УК многие страны выдают России охотно. В разное время одна только Испания экстрадировала в РФ лидеров «ореховских» Сергея Буторина (Ося) и Андрея Пылева (Карлик), а также телохранителя Оси Марата Полянского.

Как рассказывал “Ъ”, ореховская группировка, в свое время получившая репутацию едва ли не самой жестокой из действовавших в Москве ОПГ, была разгромлена в конце 90-х, но многие ее лидеры успели скрыться, и их следы сыщики разыскивали еще несколько лет как в России, так и за границей.

Подробнее — в материале «Ъ» «„Ореховского“ нашли за границей».