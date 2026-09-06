«Ореховского» нашли за границей

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве заочно арестовал Владимира Масленникова (Толстый), бывшего участника одной из самых кровавых преступных группировок — ореховской. Правоохранители обвиняют Толстого в причастности к убийству как минимум двух бандитов и другим особо тяжким преступлениям. Четверть века он числился в розыске, но недавно следствию стало известно, что он скрывается в Болгарии. Заочный арест позволит направить материалы на беглеца в Интерпол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На днях Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на заочный арест 50-летнего Владимира Масленникова. Эту меру пресечения фигуранту избрал в конце июля Замоскворецкий райсуд столицы, в который с соответствующим ходатайством обратились следователи ГСУ СКР по Москве. Они много лет расследуют преступления «ореховских». Защита в МГС просила решение суда первой инстанции отменить. Они указали, что оснований для столь строгой меры пресечения не имеется. Однако Мосгорсуд жалобу адвоката отклонил. Арест вступит в силу с момента задержания Масленникова в РФ или его экстрадиции. Решение суда позволяет направить в Интерпол документы на беглеца для размещения его данных в разыскной базе международной полицейской организации. В отличие от фигурантов уголовных дел, в которых на Западе усматривают политические мотивы, обвиняемых по «бандитским» статьям УК многие страны выдают России охотно. В разное время одна только Испания экстрадировала в РФ лидеров «ореховских» Сергея Буторина (Ося) и Андрея Пылева (Карлик), а также телохранителя Оси Марата Полянского.

Как рассказывал “Ъ”, ореховская группировка, в свое время получившая репутацию едва ли не самой жестокой из действовавших в Москве ОПГ, была разгромлена в конце 90-х, но многие ее лидеры успели скрыться, и их следы сыщики разыскивали еще несколько лет как в России, так и за границей.

Согласно материалам дела, уроженец Нижегородской области Масленников не входил в верхушку ОПГ, состоял в «пехоте» и, соответственно, непосредственно принимал участие в особо тяжких преступлениях.

Дело в отношении него было возбуждено еще в 1998 году по статьям об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и вымогательстве в составе организованной группы (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Еще в 2001 году следователи тогда еще прокуратуры хотели привлечь Владимира Масленникова к ответственности за бандитизм (ст. 209 УК РФ), но он скрылся на следующий день после вынесения соответствующего постановления и был объявлен в розыск. Спустя десять лет в отношении него было вынесено новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого, на этот раз ему инкриминировали участие в банде и ОПС (ст. ст. 209 и 210), незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ) и убийство двух и более лиц по найму с целью скрыть другое преступление (п. п. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По не подтвержденным официально данным, в деле Толстого речь идет об убийстве в середине 90-х двух рядовых членов коптевской группировки, неких Виноградова (Апельсин) и Гришкова (Старый). Оба якобы участвовали в январе 1998 года в организованной совместно «коптевскими» и «ореховскими» расправе над «авторитетом» из тушинской ОПГ Вячеславом Степановым (Убогий). Тогда киллер то ли случайно, то ли намеренно выпустил очередь из автомата по проезжавшему мимо трамваю 23-го маршрута, битком набитому пассажирами. В результате одна из находившихся в салоне женщин погибла, еще три человека были ранены. Это преступление вызвало большой резонанс, и бандиты поспешили замести следы. Апельсина и Старого лидеры ореховской ОПГ спрятали на даче под Солнечногорском, где на всякий случай установили прослушку. Благодаря ей стало известно. что оба являются наркоманами. Тогда главарь «ореховских» Сергей Буторин (Ося) посчитал их опасными свидетелями и приказал ликвидировать. В коттедж были отправлены несколько его подручных. Сначала они устроили пьянку, а затем «штатный» киллер ОПГ Александр Пустовалов (Саша Солдат) якобы застрелил обоих, после чего тела расчленили и выбросили в озеро. О причастности Толстого к этой расправе стало известно из показаний других «ореховских». При этом, согласно версии следствия, сам Масленников если и не стрелял в провинившихся бандитов, то, как минимум, помогал избавляться от останков.

Большинство скрывшихся за границей «ореховских», в том числе их лидеры, в разное время были осуждены, а вот установить местонахождение Толстого не удалось, и в 2015 году дело в отношении него и еще четверых сообщников выделили в отдельное производство. Сейчас с ним в одном производстве соединено, по данным СКР, «91 уголовное дело, возбужденное с 27.08.1993 по 20.05.2022 по фактам убийств», совершенных членами ОПГ.

3 февраля этого года Владимир Масленников был объявлен следователем в международный розыск. Оказалось, что после 25 лет поисков «в ходе оперативно-разыскных мероприятий получены сведения о возможном нахождении Масленникова В. А. за пределами Российской Федерации». По некоторым данным, бывшего «ореховского» видели в Болгарии.

Одним из ближайших подручных основателя ореховской группировки Сергея Тимофеева (Сильвестр, взорван в 1994 году в своей машине в центре Москвы) был Игорь Масленников (Племянник). Является ли он родственником Толстого и как сложилась его судьба, неизвестно.

Сергей Сергеев