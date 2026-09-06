Алексей Учитель рассказал «Ъ» о своем пути в кинематографе и новом фильме

В этом году фестиваль актуального российского кино «Маяк» откроется «Шумом времени» — художественной картиной о Дмитрии Шостаковиче. Автор фильма, режиссер Алексей Учитель рассказал «Ъ» о разных гранях своей работы и о том, как кинематограф прошел через всю его жизнь, став ее стержнем и смыслом.

— Вы выросли в семье известного документалиста Ефима Учителя и тоже начинали с документального кино, но потом изменили ему. Как так случилось?

— Во-первых, помимо папы была еще и мама. Она не только меня родила, она являлась для меня, и для отца тоже, эталоном вкуса. Все его фильмы смотрела как первый зритель. Работала в издательстве «Искусство», редактировала книги по театру. Я очень много спектаклей посмотрел вместе с ней. Когда учился во ВГИКе, мы иногда приезжали с однокурсниками, и они на кухне с мамой сидели по часу, по два и все ей выкладывали про свою жизнь. Она умела как-то расположить к себе. Сразу к ней доверие возникало. И ее влияние было важным и сильным.

Помню первую съемку, на которую меня взял отец. Мне было лет семь или восемь. Он работал над картиной о рабочих. Ее потом положили на полку, и мы, к сожалению, до сих пор не смогли найти копию. Шла дружными колоннами первомайская демонстрация, ее снимали три или четыре оператора, и я прошел маленький путь вместе с ними: это было первое съемочное впечатление. Но никто меня не гнал идти по стопам отца. Я сам пошел в кинокружок Дворца пионеров, начал снимать фильмы на пленку 8 мм. Там встретил будущего известного фотографа Валеру Плотникова, он был постарше меня. И как-то он мне говорит: если хочешь во ВГИК поступать, переходи в фотокружок. Я перешел и попал к Борису Ефимовичу Ритову, неординарному человеку и педагогу. Он возил нас в разные города, где-то под Лугой я сделал пейзажный снимок с облаками и получил за него диплом первой степени. Эта моя работа по сей день висит в коридоре фотостудии.

Подробнее читайте в интервью на сайте «Ъ».