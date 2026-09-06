Путин наградил сына главы Чечни Ахмата Кадырова за заслуги перед Отечеством
Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров указом президента награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Чечни.
Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров (справа)
Фото: Telegram-канал Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики
«Несмотря на свой молодой возраст, Ахмат Рамзанович зарекомендовал себя как грамотный специалист и управленец, — указано в сообщении пресс-службы. — За короткое время успел показать отличный результат работы в министерстве по физической культуре и спорту».
Ахмату Кадырову 20 лет. Он занимает пост зампредседателя правительства Чечни — министра по физической культуре и спорту. В начале августа стало известно, что он получил звание Героя Чеченской Республики.