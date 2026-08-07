Ахмат Кадыров получил звание Героя Чечни
Звание Героя Чеченской Республики получил заместитель председателя правительства и министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров — старший сын главы региона Рамзана Кадырова.
Председатель правительства Чечни Магомед Даудов (слева) и зампред правительства Чечни — министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров
Фото: Telegram-канал Магомеда Даудова
Как сообщили в Telegram-канале председатель правительства Чечни Магомед Даудов, награда отмечает заслуги Ахмата Кадырова перед республикой и ее жителями, включая вклад в физкультуру и спорт. Премьер также заявил, что с участием Кадырова в регионе совершенствуют спортивную инфраструктуру, поддерживают молодых спортсменов и реализуют проекты для молодежи.
В январе глава Чечни Рамзан Кадыров поручил Ахмату Кадырову исполнять обязанности заместителя председателя правительства республики. Пост министра спорта в региональном правительстве он занял в мае 2024 года. До этого работал советником главы региона, заместителем министра спорта и министром по делам молодежи.
В январе 2026 года Ахмат Кадыров был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Чечни, совмещая эту должность с постом министра по физической культуре и спорту Чеченской Республики, который он занимает с мая 2024 года. До этого он работал советником главы республики, заместителем министра спорта и министром по делам молодежи. Ранее, в октябре 2023 года, звание Героя Чеченской Республики было присвоено его брату Адаму Кадырову.
Звание Героя Чечни было учреждено в ноябре 2022 года, и первым его обладателем стал глава республики Рамзан Кадыров, которому награду вручили в феврале 2023 года. Медаль «Герой Чечни» изготовлена из золота 750-й пробы в форме восьмиконечной звезды с полумесяцем и звездой, на ней размещена надпись «Къонах» («Герой») и лозунг «Аллаху Акбар. Ахмат — сила». Обладатели этого звания также получают социальные льготы и денежную выплату.