Ахмат Кадыров получил звание Героя Чечни

Звание Героя Чеченской Республики получил заместитель председателя правительства и министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров — старший сын главы региона Рамзана Кадырова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства Чечни Магомед Даудов (слева) и зампред правительства Чечни — министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров

Фото: Telegram-канал Магомеда Даудова Председатель правительства Чечни Магомед Даудов (слева) и зампред правительства Чечни — министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров

Фото: Telegram-канал Магомеда Даудова

Как сообщили в Telegram-канале председатель правительства Чечни Магомед Даудов, награда отмечает заслуги Ахмата Кадырова перед республикой и ее жителями, включая вклад в физкультуру и спорт. Премьер также заявил, что с участием Кадырова в регионе совершенствуют спортивную инфраструктуру, поддерживают молодых спортсменов и реализуют проекты для молодежи.

В январе глава Чечни Рамзан Кадыров поручил Ахмату Кадырову исполнять обязанности заместителя председателя правительства республики. Пост министра спорта в региональном правительстве он занял в мае 2024 года. До этого работал советником главы региона, заместителем министра спорта и министром по делам молодежи.