Лавров назвал «началом настоящей войны» заявления о российских дронах в Лейпциге

Обвинения западных стран в адрес России после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига — начало «настоящей войны». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле произошел в ночь с 4 на 5 августа. Тогда БПЛА со взрывчаткой большой мощности был обнаружен возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Позднее стало известно еще об одном дроне — о нем доложили пилоты Boeing компании DHL, когда тот заходил на второй круг. 14 августа сообщалось о третьем БПЛА, который не долетел до аэропорта.

«Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться,— сказал господин Лавров в интервью ИС «Вести». — Это, в общем-то, по большому счету, начало такой войны, настоящей».

Власти Германии постановили закрыть генконсульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. По словам Сергея Лаврова, похожие меры немецкие власти предпринимали также «перед началом Великой Отечественной войны».

Еврокомиссия анонсировала новые визовые ограничения для россиян после инцидента в Лейпциге. По данным СМИ, в Германии планируют расширить мобильные подразделения полиции по защите от дронов