Глава МВД Германии рассказал о планах борьбы с «российскими беспилотниками»

Германия планирует усилить меры защиты от беспилотных атак из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига. Об этом изданию Bild сообщил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МВД ФРГ Александр Добриндт

Фото: Ebrahim Noroozi / AP Глава МВД ФРГ Александр Добриндт

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

По словам министра, необходимо принимать дополнительные меры в условиях «гибридных атак России», которые будут «только усиливаться». В частности, немецкие власти планируют расширить мобильные подразделения полиции по защите от дронов. Такие подразделения разместят в стратегически важных городах — Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кёльне. Они будут обеспечивать «всестороннюю защиту от дронов». Это включает в себя уничтожение и обезвреживание беспилотных и взрывных устройств, указывается в публикации.

В будущем защита от БПЛА станет обязанностью не только полиции, но и компаний, работающих в секторах критической инфраструктуры, отметил министр. Законодательство должно обеспечивать для них право на активную защиту от дронов. Кроме того, по словам Александра Добриндта, ведомство планирует расширять использование технологий ИИ для поиска диверсантов. Для защиты от кибератак в Германии будет создан «Киберкупол» (Cyberdome) — сеть цифровых датчиков для обнаружения и перехвата хакерских атак.