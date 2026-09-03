ЕК анонсировала новые визовые ограничения для россиян после инцидента в Лейпциге
Еврокомиссия готовит новое предложение по визовым ограничениям для граждан третьих стран, в том числе россиян. Об этом на пресс-конференции заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт, передает The Guardian.
По данным издания, ЕК рассматривает ужесточение визовых правил после того, как в аэропорту Лейпцига нашли дрон со взрывчаткой. Германские СМИ, в том числе Sddeutsche Zeitung, сообщали, что к инциденту причастны гражданин Латвии родом из России и житель Белоруссии с российским паспортом. По их данным, житель Белоруссии въехал в Германию по итальянской туристической визе.
Господин Ламмерт отметил, что ограничительные визовые меры будут приняты, чтобы защитить страны ЕС от «враждебных действий третьих стран». «Мы рассматриваем, как мы можем еще больше ограничить доступ к визам, и мы сделаем это при пересмотре визового кодекса ЕС, который скоро будет принят»,— сказал представитель ЕК.
Маркус Ламмерт добавил, что до 2022 года россиянам выдавалось около 4 млн виз в год. Но после принятых в ЕС мер их количество сократилось до 618 тыс. в 2025 году.
По данным Politico, перед летним сезоном 11 европейских стран просили ЕС ужесточить въезд для туристов из России. Среди инициаторов — страны Прибалтики, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, Исландия и Норвегия. ЕК обещала в 2027 году представить инициативу по ужесточению выдачи виз россиянам.
Новый пересмотр визового кодекса ЕС означает попытку ужесточить общий порядок выдачи виз, а не объявить автоматический полный запрет для россиян. Еврокомиссия говорит о «целевых» ограничениях; их официальная логика — более тщательные и частые проверки заявителей для снижения потенциальных рисков безопасности.
С 2022 года ЕС уже отменил упрощенный визовый режим с Россией и рекомендовал уделять при рассмотрении заявлений приоритетное внимание безопасности. В 2025 году ограничения фактически прекратили выдачу многократных шенгенских виз: россияне вне льготных категорий по-прежнему могут посещать Шенген, но перед каждой поездкой должны оформлять новую визу.
Уровень ЕС важен из-за устройства Шенгенской зоны: если россиянин сохраняет возможность въехать хотя бы через одну страну, это открывает ему доступ и в остальные страны зоны. Поэтому новое решение может быть направлено на согласованное ужесточение правил сразу для всех участников, тогда как нынешний режим уже ограничивает тип визы и усиливает проверки, но не закрывает въезд полностью.