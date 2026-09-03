ЕК анонсировала новые визовые ограничения для россиян после инцидента в Лейпциге

Еврокомиссия готовит новое предложение по визовым ограничениям для граждан третьих стран, в том числе россиян. Об этом на пресс-конференции заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт, передает The Guardian.

По данным издания, ЕК рассматривает ужесточение визовых правил после того, как в аэропорту Лейпцига нашли дрон со взрывчаткой. Германские СМИ, в том числе Sddeutsche Zeitung, сообщали, что к инциденту причастны гражданин Латвии родом из России и житель Белоруссии с российским паспортом. По их данным, житель Белоруссии въехал в Германию по итальянской туристической визе.

Господин Ламмерт отметил, что ограничительные визовые меры будут приняты, чтобы защитить страны ЕС от «враждебных действий третьих стран». «Мы рассматриваем, как мы можем еще больше ограничить доступ к визам, и мы сделаем это при пересмотре визового кодекса ЕС, который скоро будет принят»,— сказал представитель ЕК.

Маркус Ламмерт добавил, что до 2022 года россиянам выдавалось около 4 млн виз в год. Но после принятых в ЕС мер их количество сократилось до 618 тыс. в 2025 году.

По данным Politico, перед летним сезоном 11 европейских стран просили ЕС ужесточить въезд для туристов из России. Среди инициаторов — страны Прибалтики, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, Исландия и Норвегия. ЕК обещала в 2027 году представить инициативу по ужесточению выдачи виз россиянам.