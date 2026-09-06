Под Владимиром запустили компенсационные автобусы после ДТП с электричкой

После столкновения во Владимирской области грузовика и электрички сообщением Александров-1 — Орехово-Зуево был запущен маршрут компенсационных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Утром в МЖД сообщили, что возле станции Бельково водитель большегруза проигнорировал сигнал семафора и выехал на переезд перед приближающимся поездом. В результате ДТП с рельсов сошли два вагона электрички. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали. Водитель грузовика погиб.

Сейчас на перегоне Бельково — Киржач железнодорожники пытаются поставить на рельсы сошедшие с них вагоны. Также ведутся работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.