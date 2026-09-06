Электричка Александров — Орехово-Зуево сошла с рельсов после столкновения с грузовиком

Во Владимирской области грузовик столкнулся с железнодорожным составом, погиб водитель автомобиля. Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия столкновения

Фото: МЧС России по Владимирской области Последствия столкновения

Фото: МЧС России по Владимирской области

ДТП произошло вблизи станции Бельково во время проезда поезда Александров-1 — Орехово-Зуево.

«В результате ДТП произошел сход двух вагонов, еще в одном — сход одной тележки, повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение поездов в границах станции Бельково временно приостановлено», — уточнили в МЖД.

В региональном УМВД сообщили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля проигнорировал сигнал семафора.