Акции СЭГЗ стоимостью 6 млрд руб. арестованы по делу о мошенничестве

Уголовное дело о предполагаемом мошенничестве на сумму более 380 млн руб. при поставках МВД и Росгвардии радиостанций «Эрика» получило продолжение. Как стало известно “Ъ”, следствие добилось ареста акций одного из крупнейших в России производителей авиационного электрооборудования — АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) стоимостью около 6 млрд руб. Защита считает принятое решение незаконным, полагая, что за ним стоит корпоративный спор.

Сейчас завод специализируется на выпуске авиационного электрооборудования: бортовых систем генерирования электропитания, управления и защиты электрических сетей, бортовой светотехники для гражданской авиации. СЭГЗ поставляет продукцию всем головным авиастроительным предприятиям России.

Как ранее рассказывал “Ъ”, фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2015–2023 годах предприятия поставили Росгвардии и МВД радиостанции «Эрика-360» и «Эрика-360.01», собранные из китайских комплектующих.Техника, как считает следствие, не соответствовала условиям госконтрактов, а коммерсанты в результате получили «незаконную прибыль» в размере 383,2 млн руб. В ходе начавшегося в августе этого года процесса в Октябрьском райсуде Ижевска господин Мусин вину не признал.

Подробнее — в материале «Акции навечно попали под следствие».