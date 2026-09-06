Объем ввода складов формата light industrial за январь—июнь упал на 72%
В первой половине 2026 года в Москве и Подмосковье появилось 60 тыс. кв. м складов в формате light industrial — это на 72% меньше, чем годом ранее. При этом предложение такой недвижимости по итогам первого полугодия выросло на 27%, а спрос до недавнего времени падал: объем сделок уменьшился на 25%.
Падение обусловлено переносом ввода части проектов при по-прежнему высокой стоимости заемного финансирования, влияющей не только на девелоперов, но и на компании малого и среднего бизнеса, которые являются одними из ключевых потребителей такой недвижимости, отмечает директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба.
Подробнее — в материале «Малые склады плохо растут».
Сокращение ввода означает прежде всего сжатие нового девелоперского цикла, а не немедленное исчезновение доступных площадей: на рынок продолжают выходить ранее запущенные объекты и предложения инвесторов. В августе 2025 года доля свободных площадей в light industrial уже росла вслед за вводом новых объектов и выходом на рынок площадей от инвесторов, поэтому общий объем предложения может увеличиваться даже при переносе части новых проектов.
Для девелоперов дорогие кредиты повышают стоимость строительства и удлиняют сроки окупаемости проектов; дополнительными ограничениями становятся дорогие работы и дефицит кадров. Риск выше, поскольку такие объекты обычно строятся не под конкретного заказчика: при ошибке в оценке спроса готовые площади могут не найти пользователя вовремя.
Для малого бизнеса та же финансовая среда сужает возможности покупки собственных производственных и складских помещений: компании скорее направляют средства на рост и масштабирование. Поэтому предложение может временно расширяться за счет ранее начатых и инвестиционных проектов, тогда как спрос со стороны ключевых потребителей формата остается ограниченным.