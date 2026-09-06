Объем ввода складов формата light industrial за январь—июнь упал на 72%

В первой половине 2026 года в Москве и Подмосковье появилось 60 тыс. кв. м складов в формате light industrial — это на 72% меньше, чем годом ранее. При этом предложение такой недвижимости по итогам первого полугодия выросло на 27%, а спрос до недавнего времени падал: объем сделок уменьшился на 25%.

Падение обусловлено переносом ввода части проектов при по-прежнему высокой стоимости заемного финансирования, влияющей не только на девелоперов, но и на компании малого и среднего бизнеса, которые являются одними из ключевых потребителей такой недвижимости, отмечает директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба.

Подробнее — в материале «Малые склады плохо растут».