Малые склады плохо растут

В первой половине 2026 года в Москве и Подмосковье появилось 60 тыс. кв. м складов в формате light industrial — это на 72% меньше, чем годом ранее. При этом предложение такой недвижимости по итогам первого полугодия выросло на 27%, а спрос до недавнего времени падал: объем сделок уменьшился на 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Объем ввода складов формата light industrial (небольшие складские и производственные помещения) в Москве и Подмосковье по итогам января—июня 2026 года сократился на 72% год к году, до 60 тыс. кв. м, следует из исследования NF Group. Похожую динамику фиксируют в Nikoliers: по ее данным, в первой половине этого года объем нового строительства такой недвижимости упал более чем вдвое год к году, до 108,3 тыс. кв. м. В CORE.XP говорят о снижении на 36%, до 127 тыс. кв. м.

Падение обусловлено переносом ввода части проектов при по-прежнему высокой стоимости заемного финансирования, влияющей не только на девелоперов, но и на компании малого и среднего бизнеса, которые являются одними из ключевых потребителей такой недвижимости, отмечает директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба.

Значительная часть ожидаемого в этом году ввода приходится на второе полугодие.

По итогам всего 2026 года в Москве и Подмосковье может появиться около 828 тыс. кв. м объектов light industrial — это вдвое больше год к году, прогнозирует директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Элеонора Богданова.

Большая часть уже начатых и выходящих на рынок проектов — объекты, запущенные в рамках льготных программ, говорит инвестиционный директор УК «Тетис Кэпитал» Андрей Ощепков. Однако часть анонсированных к выходу на рынок в этом году проектов может быть перенесена на 2027 год, что может скорректировать прогноз, не исключает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. В то же время новые проекты в ближайшей перспективе будут запускаться осторожнее, ожидает Олеся Дзюба.

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При этом предложение в сегменте light industrial заметно растет: по итогам шести месяцев 2026 года экспозиция таких объектов увеличилась до 846 тыс. кв. м, прибавив 27% год к году, подсчитал партнер NF Group Константин Фомиченко. К концу текущего года показатель увеличится еще на 76% год к году, до 1,59 млн кв. м, прогнозирует эксперт.

Рост объема предложения связан не только со значительным объемом нового строительства, но и с недостаточным уровнем спроса на такие склады. Объем сделок со складами light industrial в Москве и Подмосковье за январь—июнь 2026 года составил 121 тыс. кв. м, снизившись на 25% год к году, по данным Антона Алябьева. Покупатели и арендаторы такой недвижимости становятся более избирательными: востребованными остаются только качественные объекты в выгодных локациях, говорит Константин Фомиченко. В результате уровень вакантности в таких зданиях за первое полугодие этого года достиг 11,8%, увеличившись на 1,3 процентного пункта год к году, добавляет госпожа Богданова.

Сложившаяся ситуация уже приводит к росту конкуренции между девелоперами и в будущем может заставить собственников объектов light industrial быть более гибкими в коммерческих условиях, считает Элеонора Богданова. По данным руководителя складского департамента «Инвест7» Александра Перфильева, ставки аренды в таких складах уже начали снижаться: с начала 2026 года в наиболее выгодных локациях Москвы они снизились на 5–15%, в более удаленных районах — на 20–50%.

София Мешкова