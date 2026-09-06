Jaguar Land Rover сократит до 4 тыс. сотрудников

Автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR; принадлежит индийской Tata Group) запускает программу сокращения штата для офисных работников и менеджеров, сообщает BBC. Руководство компании подтвердило сокращение, но официально не уточнило масштабы. По информации The Times, речь идет о 4 тыс. рабочих мест. Всего в компании заняты около 44 тыс. человек, 30 тыс. из которых работают в Великобритании.

Причинами кризиса JLR стали резкое падение выручки из-за снижения продаж, кибератака прошлой осенью, остановившая производство на несколько недель, а также новые пошлины Дональда Трампа на импорт автомобилей в США. В прошлом году прибыль компании до налогообложения упала с £2,5 млрд ($3,3 млрд) до £14 млн ($18,9 млн).

Руководство компании ставит целью сэкономить около £1,7 млрд ($2,2 млрд) за два года. В ближайшее время глава Министерства торговли Британии Джонатан Рейнольдс проведет переговоры с руководством Jaguar Land Rover.

Екатерина Наумова