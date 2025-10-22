Ущерб от хакерской атаки против Jaguar Land Rover составил $2,5 млрд

По оценкам британского Центра кибермониторинга (Cyber Monitoring Centre, CMC), хакерская атака против британских предприятий автоконцерна Jaguar Land Rover (JLR, входит в индийскую промышленную группу Tata Motors) и последующий длительный простой обошлись экономике Великобритании в 1,9 млрд фунтов ($2,5 млрд).

Атака негативно отразилась на работе около 5 тыс. компаний и организаций. «Этот инцидент, по всей видимости, стал самым экономически разрушительным киберсобытием в истории Великобритании. При этом основная часть финансовых последствий связана с потерей объемов производства в JLR и ее поставщиков»,— говорится в отчете.

8 октября автоконцерн объявил о постепенном возобновлении работы своих заводов, которые простаивали почти шесть недель из-за кибератаки, случившейся 2 сентября. По подсчетам аналитиков, каждая неделя простоя производства обходилась JLR в 50 млн фунтов. JLR пришлось прибегнуть к помощи правительства, которое в конце сентября согласилось выделить 1,5 млрд фунтов, чтобы компания смогла получить кредиты и продолжить операционную деятельность.

Евгений Хвостик