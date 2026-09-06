Доля Москвы и Подмосковья в обороте онлайн-торговли сократилась с 26,1% до 23,4%

Столичный рынок, с которого онлайн-торговля начала развиваться, близок к насыщению, а в других регионах наблюдается бурный рост онлайн-сегмента. Доля Москвы и Подмосковья в общем объеме онлайн-продаж таких популярных категорий, как одежда, электроника, обувь, техника, товары для дома, с июня 2025 года по июль 2026 года сократилась с 26,1% до 23,4%, следует из подсчетов, предоставленных “Ъ” исследовательским агентством Kokoc Group. С июня 2025 года по июль 2026 года суммарный оборот Ozon и Wildberries в продажах наиболее востребованной продукции в онлайн-сегменте по всей России составил около 5,4 трлн руб.

По оценке президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, в первой половине 2026 года доля столицы в общей структуре электронной коммерции составила 15,4%, а Подмосковья — 7,4%. Объем интернет-торговли, включая крупные маркетплейсы, нишевые онлайн-платформы и интернет-магазины традиционной розницы, в январе—июне этого года достиг 7,2 трлн руб.

В Wildberries также отмечают постепенное снижение доли московского региона в структуре продаж. Сейчас на него приходится чуть менее одной пятой совокупного оборота площадки в России, в 2022 году этот показатель был на уровне 28%, рассказали “Ъ” в компании. В «Яндекс Маркете» отметили, что площадка планомерно развивает свое присутствие в регионах. В Ozon в последние несколько лет более 80% оборота обеспечивают жители регионов, сегодня они составляют около 85% от базы активных клиентов, отметили в компании. «Каждый третий заказ по итогам первой половины 2026 года мы доставили жителям малых городов и сел (до 50 тыс. жителей), где клиентов у нас вдвое больше, чем в Москве»,— сообщили “Ъ” в компании. Проникновение продолжится в маленьких населенных пунктах, где ассортимент непродуктовой розницы традиционно был менее широким. Сейчас там находятся четыре из десяти пунктов выдачи заказов Ozon.

Подробнее — в материале «Маркетплейсы прирастают регионами».