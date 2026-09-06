ТАСС: актер Константин Сироткин умер из-за оторвавшегося тромба

Причиной смерти российского актера Константина Сироткина стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста. Господин Сироткин умер 2 сентября на 59-м году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Сироткин

Фото: Студия «Панорама» Константин Сироткин

Фото: Студия «Панорама»

Собеседница агентства также сообщила, что прощание с артистом уже прошло. Тело Константина Сироткина планируют кремировать. На каком кладбище захоронят прах, пока неизвестно.

Константин Сироткин окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС). С 1996 по 2001 год артист работал в театре-кабаре «Летучая мышь». Позже участвовал в мюзиклах «Норд-Ост», «Иствикские ведьмы» и «Двенадцать стульев». С 2004 года работал в театре «На Басманной». С конца 1990-х годов снимался в кино. В числе проектов с его участием — сериалы «Склифосовский-1» и «Морозова-2».