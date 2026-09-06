Умер актер Константин Сироткин

Российский актер Константин Сироткин умер на 59-м году жизни. Об этом в окружении артиста сообщили изданию «Аргументы и факты».

Как уточнил собеседник газеты, господин Сироткин умер 2 сентября. Он отметил, что причины смерти пока неизвестны. О времени и месте прощания также не сообщается.

Константин Сироткин окончил Российский институт театрального искусства (сегодня — ГИТИС) в 1991 году. С 1996 по 2001 год артист работал в театре-кабаре «Летучая мышь». Позже он участвовал в мюзиклах «Норд-Ост», «Иствикские ведьмы» и «Двенадцать стульев». С 2004 года Константин Сироткин работал в театре «На Басманной».

С конца 1990-х годов артист также снимался в кино. Среди его проектов — сериалы «Склифосовский-1» и «Морозова-2».