Мирра Андреева впервые вышла в 1/8 US Open

В седьмой день Открытого чемпионата США (US Open) два российских игрока одержали победы в 1/16 финала. Карен Хачанов в трех партиях переиграл француза Бенжамена Бонзи, а Мирра Андреева в двух сетах справилась с чешкой Николой Бартуньковой. Действующая чемпионка Roland Garros впервые добралась до четвертого круга нью-йоркского турнира Большого шлема и теперь встретится с бывшей россиянкой Анастасией Потаповой, которая с января выступает под австрийским флагом, а сейчас в третьем круге переиграла прошлогоднюю финалистку десятую ракетку мира Аманду Анисимову.

Нынешний нью-йоркский мейджор стал первым после Wimbledon 2009 года турниром Большого шлема, на котором все теннисистки из топ-10 вышли в третий круг. До следующего раунда не дотянули трое из них — Каролина Мухова (7-я в мире), Элина Свитолина (9-я) и Аманда Анисимова (10-я). Но первая шестерка рейтинга Женской теннисной ассоциации перед началом матчей 1/8 финала 6 сентября по-прежнему находилась в строю, и это обещало интересную вторую неделю.

Среди тех представительниц элиты, которые находятся в нижней половине сетки и свои матчи 1/16 финала проводили 5 сентября, была и Мирра Андреева. Две партии ее встречи с чешкой Николой Бартуньковой получились совершенно разными. В первой преимущество россиянки было безоговорочным. Она сразу повела — 2:0, а в седьмом гейме сделала еще один брейк. В начале второго сета Андреевой снова удалось взять чужую подачу, но Бартунькова, усилив игру на приеме, тут же восстановила равновесие. Более того, в седьмом гейме после двух подряд двойных ошибок россиянки и своего очередного классного приема чешка повела с брейком — 4:2. Однако Андреева сразу отыгралась, а на тай-брейке оставила за собой три последних розыгрыша, реализовав первый же матчбол отменным ударом слева по линии.

Подробнее — в материале «Мирра Андреева открыла чемпионат США».