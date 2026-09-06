Мирра Андреева открыла чемпионат США

В седьмой день Открытого чемпионата США (US Open) два российских игрока одержали победы в 1/16 финала. Карен Хачанов в трех партиях переиграл француза Бенжамена Бонзи, а Мирра Андреева в двух сетах справилась с чешкой Николой Бартуньковой. Действующая чемпионка Roland Garros впервые добралась до четвертого круга нью-йоркского турнира Большого шлема и теперь встретится с бывшей россиянкой Анастасией Потаповой, которая с января выступает под австрийским флагом, а сейчас в третьем круге переиграла прошлогоднюю финалистку десятую ракетку мира Аманду Анисимову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В трех матчах на этом US Open Мирра Андреева не проиграла ни одной партии и отдала свою подачу всего три раза

Фото: Geoff Burke / Reuters В трех матчах на этом US Open Мирра Андреева не проиграла ни одной партии и отдала свою подачу всего три раза

Фото: Geoff Burke / Reuters

Нынешний нью-йоркский мейджор стал первым после Wimbledon 2009 года турниром Большого шлема, на котором все теннисистки из топ-10 вышли в третий круг. До следующего раунда не дотянули трое из них — Каролина Мухова (7-я в мире), Элина Свитолина (9-я) и Аманда Анисимова (10-я). Но первая шестерка рейтинга Женской теннисной ассоциации перед началом матчей 1/8 финала 6 сентября по-прежнему находилась в строю, и это обещало интересную вторую неделю.

Среди тех представительниц элиты, которые находятся в нижней половине сетки и свои матчи 1/16 финала проводили 5 сентября, была и Мирра Андреева. Две партии ее встречи с чешкой Николой Бартуньковой получились совершенно разными. В первой преимущество россиянки было безоговорочным. Она сразу повела — 2:0, а в седьмом гейме сделала еще один брейк. В начале второго сета Андреевой снова удалось взять чужую подачу, но Бартунькова, усилив игру на приеме, тут же восстановила равновесие. Более того, в седьмом гейме после двух подряд двойных ошибок россиянки и своего очередного классного приема чешка повела с брейком — 4:2. Однако Андреева сразу отыгралась, а на тай-брейке оставила за собой три последних розыгрыша, реализовав первый же матчбол отменным ударом слева по линии.

В итоге — 6:2, 7:6 (7:5) за 1 час 38 минут, и российская чемпионка Roland Garros, наконец, впервые оказалась в 1/8 финала Открытого чемпионата США, где раньше ее преследовали ранние неудачи.

Теперь Андрееву ждет непростое и принципиальное противостояние с бывшей россиянкой Анастасией Потаповой, которая с начала нынешнего сезона выступает под флагом Австрии.

В августе, перед самым началом «тысячника» в Цинциннати, Потапова после семилетнего перерыва вернула в свою команду тренера Ирину Доронину, с которой в 2016 году выиграла юниорский Wimbledon и провела удачный начальный этап профессиональной карьеры. О том, что это решение оказалось удачным, говорит победа Потаповой над прошлогодней финалисткой Анисимовой — 6:2, 7:5.У Андреевой из четырех предыдущих встреч она выиграла лишь одну. В прошлый раз они встречались на старте грунтового сезона в финале турнира в Линце. Тогда Андреева вчистую проиграла первый сет, но в упорной борьбе оставила за собой вторую и третью партии.

Продолжает свой поход за титулом первой ракетки мира Елена Рыбакина из Казахстана, которой для решения этой задачи требуется добраться до полуфинала. После победы над украинкой Юлией Стародубцевой — 7:6 (8:6), 6:3 — ей придется иметь дело с двукратной чемпионкой US Open Наоми Осакой. Их пока что единственный матч, состоявшийся несколько недель назад на «тысячнике» в Торонто, получился крайне напряженным. Осака взяла первый сет, вела во втором — 4:2, но Рыбакина все-таки сумела вытянуть вторую партию на тай-брейке, а затем и выиграть третью.

На мужском турнире успешно продвигается по сетке Карен Хачанов. Для победы над французом Бенжаменом Бонзи ему хватило 2 часов 10 минут и трех партий — 6:3, 6:2, 6:4. Хачанов выиграл на приеме второй подачи 67% очков и лишь однажды позволил Бонзи сделать брейк. Россиянин всего во второй раз добрался до 1/8 финала US Open, где ему будет противостоять американец Лернер Тьен. Он справился с недавним чешским триумфатором этого турнира в миксте чехом Якубом Меншиком — 6:3, 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. 20-летний представитель США, который стоит в мировом рейтинге 15-м, пусть пока и не достигал полуфинала US Open, как Хачанов в 2022 году, сейчас все же является фаворитом. Недавняя победа над четвертой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в положительном плане повлияла на психологическое состояние россиянина, и он имеет шанс пройти в четвертьфинал.

Евгений Федяков