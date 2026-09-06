Уральский ресторатор Олег Флеганов попал в аварию во время тренировки по ралли

Ресторатор Олег Флеганов (заведения Gavi, «Троекуров», «Паштет» и другие) попал в аварию во время тренировочного заезда в ралли в Карелии. Как рассказал сам господин Флеганов у себя в соцсетях, его автомобиль Skoda Fabia R5 вылетел с трассы на крутом повороте. Инцидент произошел в начале второго дня подготовки к соревнованиям.

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«Такой вот крутой поворот и так вот бесславно закончился, не начавшись, второй день тренировок. Не вошли, скользко очень. Машина, надеюсь, не сильно пострадала. Красотка наша, обидно»,— рассказал Олег Флеганов. В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал. «Паузы — это тоже часть музыки, как известно»,— добавил он.

Олег Флеганов выступает на ралли несколько лет. В 2023 году стал третьим в финале Кубка России. В 2024 году он выиграл Кубок России по ралли в классе 2000H.