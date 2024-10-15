Екатеринбургский ресторатор Олег Флеганов стал чемпионом России по ралли

Ресторатор Олег Флеганов из Екатеринбурга выиграл Кубок России по ралли в классе 2000H. По результатам года он набрал большее количество очков — 400.

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«Финальная гонка дает максимальное количество баллов, поэтому на ней всегда высокая конкуренция. Мне немного повезло: в какой-то момент сошел основной мой соперник, и мне было достаточно даже четвертого места в этой конкретной гонке, чтобы завоевать кубок»,— рассказал господин Флеганов.

Олег Флеганов выступает на ралли уже три года, а в 2023 году стал третьим в финале Кубка России. По его словам, в прошлом году он поменял машину на гоночную Peugeot 208 Rally 4.

В июле 2024 года владелец компании Resta Management (Троекуров», «Гурмадзе», «Паштет», Forest, Gavi, MOMO, «Хмели Сунели», Pan Smetan, Rosy Jane, Si, «Стейк Хаус», Cafe 36) Олег Флеганов рассказал «Ъ-Урал» о новых проектах, кадровом вопросе и ситуации на рынке общепита в уральской столице.

Полина Хабарова