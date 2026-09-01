Ушаков допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18–19 ноября в Шэньчжэне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Если получится, как было сказано, то можно будет организовать встречу на троих. Или, по крайней мере, (Си Цзиньпин.— “Ъ”) с каждым обязательно встретиться»,— сказал господин Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (видео опубликовано в Telegram-канале «Вестей»). По словам Юрия Ушакова, этот вопрос обсуждался на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке 31 августа.

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились 31 августа на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Они обсуждали двусторонние отношения, в том числе вопрос о безвизе между странами, а также затронули конфликт на Украине.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Абсолютный позитив при взаимном доверии».