Ушаков допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре
Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18–19 ноября в Шэньчжэне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Если получится, как было сказано, то можно будет организовать встречу на троих. Или, по крайней мере, (Си Цзиньпин.— “Ъ”) с каждым обязательно встретиться»,— сказал господин Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (видео опубликовано в Telegram-канале «Вестей»). По словам Юрия Ушакова, этот вопрос обсуждался на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке 31 августа.
Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились 31 августа на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Они обсуждали двусторонние отношения, в том числе вопрос о безвизе между странами, а также затронули конфликт на Украине.
Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Абсолютный позитив при взаимном доверии».
В 2026 году ожидается визит Владимира Путина в Китай в первой половине года, при этом российская и китайская стороны планируют двусторонние встречи лидеров КНР и России на международных мероприятиях, включая саммиты ШОС и БРИКС.
Помощник президента Юрий Ушаков в августе 2026 года отмечал, что если президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп примут участие в саммите АТЭС в Китае, то встреча между ними будет неизбежна.
В мае 2026 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также допускал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Однако, в том же месяце Юрий Ушаков усомнился в реальности встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Китае.