Ограничение испытаний было сознательным выбором

Риск начала ядерной войны не зависит от одного решения. Он повышается от испытания к испытанию, и каждый новый взрыв все ближе подводит мир к возможной катастрофе. Такая эскалация имеет свою цену: каждое испытание ядерного оружия оставляет шрамы на суше и на воде, а люди, жившие поблизости от испытательных полигонов, платят эту цену в течение нескольких поколений — спустя долгое время после того, как испытания были прекращены. Международный день действий против ядерных испытаний, который отмечают 29 августа, существует потому, что эти опасности — часть нашей общей истории, а также потому, что правительствам все еще приходится каждый год делать тот же выбор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Было время, когда земля сотрясалась часто. На протяжении четырех десятилетий одним из мест, где это ощущалось сильнее всего, был Семипалатинский полигон, пока его закрытие 35 лет назад не погрузило в тишину эту часть казахской степи. Такое решение стало проявлением более широкого отказа от проведения ядерных испытаний. За годы, предшествовавшие появлению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который был открыт для подписания в 1996 году, было проведено более 2 тыс. испытательных взрывов. После этого — меньше десяти. То, что подобные сотрясения земли стали редким явлением,— не историческая случайность. Это выбор, который правительства делают из года в год, однако, в отличие от свершившегося факта, сделанный выбор можно отменить. Но так делать нельзя.

Потому что этот выбор материален: он расширяется, поддерживается и проверяется. Его основу составляет мировая сеть из более чем 300 станций и лабораторий, расположенных более чем в 90 странах, и эта сеть «прослушивает» землю с необыкновенной чувствительностью. Международная система мониторинга, созданная в рамках режима контроля за соблюдением договора, способна зафиксировать взрыв мощностью 500 тонн в тротиловом эквиваленте, что составляет приблизительно три процента от мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. Она зафиксировала все заявленные Корейской Народно-Демократической Республикой испытания, даже самой малой мощности. Эта система не требует от мира доверия. Она дает миру возможность проверить.

Наука в данном случае служит своего рода средством против подозрительности. Она позволяет государствам действовать с уверенностью в том, что обязательства выполняются, и видеть, что другие поступают так же.

Ничто из этого не существует обособленно. Договор о нераспространении ядерного оружия, зоны, свободные от ядерного оружия, и сам ДВЗЯИ — не абстракции. В совокупности они составляют архитектуру глобального нераспространения и разоружения — незаметную опору международного мира и безопасности, и каждая из этих составляющих на протяжении десятилетий определяла действия правительств. Однако ни один договор не может поддерживать сам себя. Договор выполняется лишь потому, что государства, связанные его положениями, из года в год делают выбор в пользу выполнения своих обязательств.

Сейчас это нельзя принимать как данность. Ни одна страна не способна решить проблему ядерного оружия своими силами. Последствия его применения не будут ограничены национальными границами, и ни одно государство не способно самостоятельно сдерживать рост этих рисков. Свободный от ядерных испытаний мир невозможно построить разрозненно. Для этого нужны совместные обязательства и готовность всех государств, в том числе обладающих ядерным оружием, поддерживать работу систем, обеспечивающих доверие между ними.

Я говорю об этом потому, что некоторые правительства более открыто, чем многие годы до этого, заговорили о возможности возобновления испытаний. Именно эту проблему призван решить Международный день действий против ядерных испытаний: что нам сделать вместе прямо сейчас, чтобы мир не скатился обратно к ядерным испытаниям — ни в этом году, ни в каком другом?

Я полагаю, что ответ состоит из трех частей. Во-первых, следует напрямую обратиться с призывом к оставшимся девяти государствам, перечисленным в приложении 2, чья ратификация договора необходима для его вступления в силу: действуйте немедленно. Ни юридическая, ни моральная сила ДВЗЯИ не могут быть реализованы в полной мере, пока вы этого не сделаете. Во-вторых, нужна постоянная поддержка, как словом, так и финансированием, режима контроля и организации, обеспечивающей его функционирование. Столь высокоточная аппаратура не может обслуживать сама себя. В-третьих (и это основа для обоих предыдущих условий), необходимо признать, что многосторонняя система, Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и сами государства должны действовать сообща: не параллельно, без соперничества. Для этого уже имеются необходимые инструменты: диалог, прозрачность и практические меры укрепления доверия. Нужна лишь готовность их использовать.

Все это не теория. Договоренности существуют. Инфраструктура действует. То, чего уже удалось добиться с их помощью, демонстрирует, чего можно достигнуть, если серьезно к ним относиться.

Достижения последних 30 лет не были предопределены. Как не предопределены и следующие 30 лет. Это не предостережение. Это предложение для всех правительств, которые все еще раздумывают, какой мир они хотят оставить после себя.

Выбор в пользу ограничений был сделан намеренно. Таким этот выбор должен быть снова и снова.

Один договор. Одна цель. Ни одного испытания.

Роберт Флойд, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний