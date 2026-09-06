Скот изымают у жителей деревни в Иркутской области из-за вспышки узелкового дерматита

В деревне Бутырки Иркутской области из-за вспышки узелкового дерматита у местных жителей изымают домашний скот, в том числе коров, коз, овец и свиней. Информацию об этом в своем Telegram-канале подтвердил мэр Иркутского округа Леонид Фролов.

«На данный момент администрацией Иркутского округа определено место для проведения ликвидационных мероприятий, проведена подготовка горючих материалов, техники. Делаем все в соответствии с планом ветеринарной службы и поручением противоэпизоотической комиссии»,— прокомментировал чиновник. По словам Леонида Фролова, в деревне проходит сельский сход с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и заместителя председателя правительства Владимира Читоркина.

По состоянию на 5 сентября заражение выявлено в деревнях Бутырки и Коты Оекского административного округа. Всего зафиксированы восемь эпизоотических очагов. Местные власти в качестве предполагаемой причины распространения возбудителя инфекции называют нелегальный ввоз мелкого рогатого скота.

Как писал «Ъ» ранее, 4 сентября в Иркутском муниципальном округе был объявлен режим повышенной готовности из-за выявления узелкового (нодулярного) дерматита у крупного рогатого скота. На въезде и выезде из населенного пункта выставлен пост ветеринарного контроля. Жителям рекомендовано не вывозить скот и продукцию животного происхождения из деревни, ограничить выгул домашних животных.

Лолита Белова