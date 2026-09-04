Под Иркутском объявлен режим повышенной готовности из-за выявления дерматита у КРС

В Иркутском муниципальном округе объявлен режим повышенной готовности из-за выявления узелкового (нодулярного) дерматита у крупного рогатого скота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Очаг заражения выявлен в деревне Бутырки Оекского административного округа в двух личных подсобных хозяйствах. В выявленных подворьях содержится 21 животное, сообщили в администрации округа.

На въезде и выезде из населенного пункта выставлен пост ветеринарного контроля. Жителям рекомендовано не вывозить скот и продукцию животного происхождения из деревни, ограничить выгул домашних животных.

Узелковый дерматит смертельно опасен для крупного и мелкого рогатого скота. Основной путь передачи — через кровососущих насекомых. Человек не подвержен заболеванию, но может быть переносчиком.

Михаил Кичанов