Рации заговорили в суде

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина, обвиняемого в мошенничестве при поставках МВД и Росгвардии радиостанций «Эрика». По версии обвинения, они были собраны из не предусмотренных госконтрактом китайских комплектующих, что причинило государству ущерб более чем в 380 млн руб. Сам фигурант вину не признал, заявив, что ущерб по делу отсутствует, а бюджетных денег «ни рубля» не украдено. Проблемы же возникли из-за того, что к правоохранительной технике подошли с мерками, применимыми для военной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василь Мусин

Фото: Пресс-служба «Уральские заводы» Василь Мусин

Фото: Пресс-служба «Уральские заводы»

Рассмотрение уголовного дело не могло начаться с декабря 2025 года. Как ранее писал “Ъ”, тогда Замоскворецкий райсуд столицы передал дело по подсудности в Ижевск — по месту инкриминируемого Василю Мусину деяния. Попытки Генпрокуратуры оставить дело в Москве, подав в Верховный суд РФ ходатайство об изменении территориальной подсудности, ни к чему не привели: высшая судебная инстанция страны 19 июня просьбу отклонила, найдя «несостоятельным» довод заявителя о том, что со стороны Василя Мусина и находящего в розыске второго фигуранта Виталия Шурыгина может быть оказано «непроцессуальное воздействие» на судей Приволжского федерального округа.

На днях в Октябрьском райсуде Ижевска было оглашено обвинительное заключение. Из него следовало, что в период с 2015 по 2023 год находящийся в розыске и заочно арестованный Виталий Шурыгин, являясь бенефициаром ЗАО «Уральские радиостанции» и АО «Уральские заводы», совместно с Василем Мусиным, который в этот период являлся в этих компаниях соответственно заместителем генерального директора—техническим директором и гендиректором, совершили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Претензии ГСУ СКР по Москве касаются десяти контрактов, заключенных предприятиями с Центральным и Северо-Кавказским окружными управлениями материально-технического снабжения МВД России на поставку 6,5 тыс. радиостанций марки «Эрика-360» и «Эрика-360.01» различных модификаций.

По версии следствия, они «не соответствовали требованиям приложений к государственным контрактам», так как были собраны из китайских комплектующих. В результате фигуранты, как считает обвинение, извлекли «незаконную прибыль» в размере 383 208 179 руб. и «распорядились ею по своему усмотрению».

Подсудимый, обратившись 27 августа к суду, заявил, что считает выдвинутое обвинение бездоказательным, и привел около десятка аргументов. «Во-первых, само обвинение построено на неверном толковании закона»,— считает Василь Мусин. По его словам, следствие утверждает, что поставляемые по контрактам радиостанции «Эрика» являлись военной техникой и потому к ним применимы нормы закона «Об обороне», что не соответствует действительности. «Это специальная техника для МВД, Росгвардии и ФСБ России, предназначенная для обеспечения правопорядка, они не являются вооружением и не подпадают под нормы, на которые ссылается следствие»,— сказал подсудимый. В этой связи, как заявил Василь Мусин, ссылки обвинения на обязательность «отечественного происхождения» комплектующих не основаны на условиях контракта и требованиях закона, поскольку «ни один нормативный акт такого требования для специальной техники — радиостанций "Эрика" — не устанавливает».

Во-вторых, отметил фигурант, следствие утверждает, что он вместе с Виталием Шурыгиным разработали некий «план преступных действий». «Но фактически каждое описанное следствием действие — это обычные этапы производственного процесса промышленного предприятия: разработка, испытания, сертификация, участие в закупках, исполнение контрактов»,— сказал подсудимый. Он отметил, что все этапы реализации госконтрактов выполнялись «с соблюдением всех разрешительных режимов в рамках лицензий Минпромторга, под постоянным контролем военного представительства Минобороны, специальной прокуратуры, МВД, Росгвардии и ФСБ».

Подсудимый настаивал, что ключевая часть обвинения — «введение в заблуждение приемочной комиссии» — полностью опровергается документами уголовного дела.

Допрошенные следствием члены комиссии МВД «прямо показали», что им было известно об использовании импортных комплектующих. «Ни один член комиссии не заявил, что его ввели в заблуждение. Следовательно, обязательный признак мошенничества — обман — в деле отсутствует»,— сделал вывод фигурант.

Василь Мусин заявил, что опытные образцы радиостанций прошли все приемочные испытания, а комиссия МВД официально рекомендовала принять их на снабжение, утвердить технические условия, конструкторскую документацию и организовать серийное производство. «Документация была полностью согласована МВД. Именно министерство утвердило состав комплектующих, включая импортные»,— подчеркнул подсудимый. Он заметил, что все приказы о принятии техники «Эрика» на снабжение действуют до сих пор, сами радиостанции эксплуатируются МВД, Росгвардией и ФСБ без нареканий.

По его мнению, следствие необоснованно трактовало закупку импортных комплектующих как часть «преступного плана». «Их использование было предусмотрено и утверждено самой конструкторской документацией, согласованной с МВД. То есть мы исполняли технические требования, установленные заказчиком»,— сказал подсудимый, добавив, что цена на продукцию была признана обоснованной и утверждена государством.

Коснувшись обвинения в хищении бюджетных средств, подсудимый заявил, что в материалах дела нет «ни одного доказательства», что он или иное лицо «завладели хоть рублем из средств», поступавших по госконтрактам.

Все перечисления по ним Василь Мусин назвал законной оплатой поставленного товара, которая, в частности, пошла на выплату зарплаты 128 сотрудникам, развитие производства, закупку оборудования, комплектующих и общехозяйственные нужды предприятия. «Таким образом, в деле отсутствуют обман, ущерб, противоправность, общественная опасность, безвозмездное изъятие и обращение средств в мою пользу»,— заключил подсудимый.

Адвокат Михаил Жихарев заявил “Ъ”, что, по мнению защиты, господин Мусин был незаконно привлечен к уголовной ответственности, а в основе уголовного дела «лежит желание третьих лиц получить контроль над акциями, принадлежащими ГК "Уральские заводы", руководителей которых привлекли к уголовной ответственности». «Если вы готовите пельмени с использованием итальянской соли, это вовсе не значит, что они перестают быть пельменями и становятся равиоли»,— также добавил защитник.

Мария Локотецкая