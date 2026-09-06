В Индонезии произошло извержение третьего за неделю вулкана

В индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. Пепел поднялся на высоту 4,7 тыс. м над уровнем моря. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пункт Семеру.

Извержение длилось около 102 секунд. Облако пепла движется на восток, отметили специалисты мониторинга. Жителям рекомендуется воздержаться от отдыха на открытом воздухе в радиусе 13 км от вулкана, особенно вдоль реки Бесук Кобокан. В пределах 5 км от кратера Семеру гражданам находиться запрещается из-за риска выброса раскаленной породы.

«Особую осторожность следует проявлять рядом с реками Бесук Кобокан, Бесук Банг, Бесук Кембар и Бесук Сат, … которые могут нести лахары (грязевые потоки из вулканического пепла, пемзы и обломков горных пород. — “Ъ”)», — отметили в ведомстве.

Сегодня крупнейший аэропорт Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте приостановил работу из-за распространения пепла после извержения другого вулкана — Анак-Кракатау. 1 сентября на острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг. Тогда столб пепла поднимался на высоту около 3,5 км.